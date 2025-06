Elon Musk acuză „corupție” după ce Tesla pierde Superchargerele de pe una dintre cele mai circulate autostrăzi din SUA

Dispariția bruscă a zecilor de Superchargere Tesla de pe autostrada New Jersey Turnpike, un drum esențial pentru șoferii care circulă între New York și Philadelphia, a generat un val de controverse, acuzații și îngrijorări privind viitorul mobilității electrice în SUA. Elon Musk a reacționat dur, susținând că decizia autorităților din New Jersey „sună a corupție”, în timp ce compania sa avertizează că acest pas este un regres major pentru adopția vehiculelor electrice.

Pe 30 mai 2025, New Jersey Turnpike Authority (NJTA) a anunțat oficial că a ordonat dezafectarea a 64 de stații Tesla Supercharger de pe celebra New Jersey Turnpike. În locul acestora, autoritățile au optat pentru implementarea așa-numitelor „Universal Open Access EV chargers”, furnizate de compania Applegreen Electric, subsidiară a unui operator irlandez care gestionează mai multe zone de servicii de pe autostradă.

Motivul oficial invocat: noile stații sunt compatibile cu toate modelele de mașini electrice și vor fi implementate începând cu 6 iunie în zone de servicii extrem de frecventate, precum Vince Lombardi, Woodrow Wilson și Walt Whitman. În teorie, schimbarea ar trebui să fie benefică pentru diversitatea posesorilor de EV. În practică, mulți șoferi se tem de efectele negative imediate asupra experienței de încărcare — în special pentru cei care folosesc sistemul Tesla, cunoscut pentru fiabilitatea sa de aproape 100% și timpii scurți de așteptare.

Tesla susține că s-a pregătit de acest scenariu în ultimii trei ani și a construit 116 noi puncte de încărcare în afara Turnpike-ului, însă critică faptul că NJTA a refuzat complet ideea coexistenței celor două rețele de încărcare.

O decizie controversată, între interese comerciale și obiective ecologice

Într-o postare amplă pe platforma X, Tesla a explicat că a propus autorităților din New Jersey un acord comercial avantajos, incluzând stații Supercharger echipate cu „magic docks” – adaptoare care permit încărcarea oricărui tip de EV. Totuși, NJTA a respins orice formă de parteneriat sau co-locație, preferând înlocuirea completă a infrastructurii Tesla cu cea furnizată de Applegreen.

Elon Musk a intervenit personal în dezbatere, comentând pe X că decizia „sună a corupție”, lăsând de înțeles că în spatele deciziei s-ar afla interese netransparente. Este o acuzație grea, mai ales că vine în contextul în care statul New Jersey s-a angajat să atingă obiectivul de 100% vânzări de vehicule zero-emisii până în 2035. Or, decizia de a elimina o rețea deja funcțională și eficientă pare să contrazică acest scop.

Tesla subliniază că Superchargerele sale oferă o disponibilitate de 99,9%, o congestie sub 1% și costuri cu aproximativ 30% mai mici decât stațiile de încărcare concurente. În aceste condiții, eliminarea lor de pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din nord-estul Americii este, cel puțin, greu de justificat din perspectivă tehnologică și logistică.

Cine pierde cu adevărat: șoferii

Dincolo de războiul declarațiilor dintre Elon Musk și NJTA, adevărata problemă o resimt șoferii. New Jersey Turnpike nu este o șosea de plimbare de weekend, ci un coridor vital între două metropole, folosit zilnic de mii de șoferi aflați în tranzit. Superchargerele Tesla erau o soluție rapidă și eficientă pentru încărcare, iar eliminarea lor nu doar că afectează posesorii de Tesla, ci și pe cei ai altor mărci care încep să adopte standardul de încărcare al companiei, cum ar fi Ford, GM, Rivian, Hyundai sau Polestar.

Un alt aspect esențial este congestia. Acolo unde până acum existau două rețele de încărcare în paralel, urmează acum să fie disponibile doar stațiile Applegreen. Deși se laudă cu capacitate de până la 400 kW, experiența practică sugerează că aceste stații „universale” nu sunt întotdeauna eficiente, iar timpul de așteptare poate crește semnificativ în orele de vârf sau în weekenduri. Serviciile adiacente — restaurante, fast-food-uri, spații comerciale — atrag și mai mult trafic, ceea ce face ca o infrastructură diversificată să fie crucială.

În final, deși autoritățile susțin că această schimbare este „pentru binele tuturor șoferilor”, mulți se întreabă dacă nu cumva este vorba despre un acord comercial încheiat în spatele ușilor închise. Iar când pierzi un sistem de încărcare cu o fiabilitate aproape perfectă pentru unul „universal” dar cu eficiență variabilă, e greu să nu te gândești, ca Musk, că ceva nu e în regulă.

Concluzie: Nu este prima dată când o inițiativă aparent ecologică se transformă într-un pas înapoi pentru cei care chiar aleg să conducă electric. Iar când cele mai avansate tehnologii sunt înlocuite cu soluții de compromis, întrebarea nu mai este „ce se întâmplă cu infrastructura EV?”, ci „cine are de câștigat din asta?”.