Eliza, soţia românului de 30 de ani mort în Thassos, îşi strigă dorul în fiecare zi: „Cât m-ai iubit”. Când va fi înmormântat Florin?

Durerea nemărginită a unei familii din Cluj-Napoca a îndoliat întreaga comunitate după moartea fulgerătoare a lui Florin, un tânăr de doar 29 de ani, care și-a găsit sfârșitul pe o plajă din Thassos, Grecia. Evenimentul tragic a avut loc luni, 18 august, în timp ce Florin se afla în apă, în timpul unei vacanțe alături de soția sa, Eliza, și de câțiva prieteni.

Primele clipe ale tragediei

Potrivit relatărilor Elizei, soția îndurerată, nimic nu părea să prevestească drama care avea să urmeze. Florin se afla într-o zonă cu apă mică, până la brâu, atunci când starea lui de sănătate s-a deteriorat brusc. Prietenul lor, Dani, a fost cel care a observat că tânărul nu mai reacționa normal.

„Era cu fața în jos în apă, dar repet în apă mică. Și l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieșit pe picioarele lui din mare. În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanță și a dat din cap că da. Și acolo a fost ultima urmă de conștiență pe care a avut-o”, a povestit Eliza.

Ambulanța a sosit rapid la fața locului, însă medicii nu au reușit să îl readucă la viață, în ciuda eforturilor depuse. Cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de autoritățile elene, care au deschis o anchetă.

Soția își exprimă durerea prin mesaje emoționante

La doar două luni după nuntă, Eliza a rămas văduvă și își strigă durerea prin postări sfâșietoare. Într-un mesaj publicat pe 19 august, alături de o fotografie de la cununia lor, tânăra a scris:

„Doamne, cât te iubesc — cât lumea toată. Doamne, cât mi-e de greu — cât nu mi-a fost vreodată.”

Durerea ei este împărtășită zilnic cu cei care o urmăresc, prin cuvinte simple, dar pline de dor și disperare.

„Florin, soțul meu, a încetat din viață ieri, în Grecia. Momentan, nu știm cauza. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta”, a mărturisit ea într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

Cine a fost Florin

Florin nu era doar un tânăr aflat la început de drum în viața de familie, ci și un om cu un parcurs academic deosebit. Absolvent al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, el finalizase și un master în Afaceri Europene și Management de Programe la Facultatea de Studii Europene, tot în cadrul UBB.

Pentru familie și prieteni, pierderea este una de neînțeles, în special pentru că se afla în plină tinerețe și abia pășise într-un nou capitol al vieții sale.

Pregătiri pentru ultimul drum

Eliza a transmis public detalii despre înmormântare, precizând că trupul neînsuflețit al soțului său a fost adus acasă.