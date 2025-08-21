Un român a murit în Grecia, în condiții misterioase. Soția lui descrie ultimele clipe din viața tânărului de 29 de ani: „A ieșit pe picioarele lui din mare”

Tragediile lovesc adesea atunci când nimeni nu se așteaptă. Un tânăr român, aflat în vacanță pe insula Thassos din Grecia, și-a pierdut viața la doar 29 de ani, lăsând în urmă o familie și prieteni îngenuncheați de durere. Povestea sa este cu atât mai cutremurătoare cu cât, în urmă cu doar câteva săptămâni, își unise destinul cu cel al soției sale, Eliza.

Ultimele momente din viața lui Florin

Pe 18 august 2025, Florin se afla alături de soția lui și de un prieten pe plaja din Thassos. Nimic nu prevestea tragedia care urma să se întâmple. Potrivit Elizei, apa era mică, abia până la brâu, iar Florin nu părea să aibă probleme.

„Florin, soțul meu, a încetat din viață ieri, în Grecia. Momentan nu știm cauza. Era în apă mică până la brâu și a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu fața în jos în apă, dar repet, în apă mică. Și l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieșit pe picioarele lui din mare. În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanță și a dat din cap că da. Și acolo a fost ultima urmă de conștiență pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit și salvarea. Nu i-au putut face nimic”, a relatat Eliza.

Soția tânărului insistă că înecul nu ar fi putut fi cauza, tocmai pentru că Florin s-a ridicat singur din apă și a fost conștient câteva momente înainte să își piardă viața.

O viață plină de promisiuni, frântă brusc

Florin era un tânăr cu o carieră promițătoare în față. Absolvise Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și terminase un master în Afaceri Europene și Management de Programe la Facultatea de Studii Europene, în cadrul aceleiași universități. Prietenii și familia îl descriau ca pe un om ambițios, dornic să își construiască un viitor solid.

Căsătoria cu Eliza, pe 27 iunie 2025, fusese una dintre cele mai fericite momente din viața lor. Însă bucuria a fost umbrită de tragedia din Grecia, care a pus capăt prematur planurilor de familie și de carieră.

Durerea soției, mărturisită în mesaje sfâșietoare

La scurt timp după moartea lui Florin, Eliza a postat un mesaj cutremurător pe rețelele sociale. Într-o notă plină de durere, tânăra a scris:

„Goodbye, baby. Go knowing you were the best part of my life” („La revedere, iubitule. Pleci știind că ai fost cea mai bună parte a vieții mele”).

Durerea i-a fost exprimată și printr-un alt mesaj, profund și poetic, în care a vorbit despre iubirea ce i-a unit și despre greutatea despărțirii:

„Înainte ca Universul să se fi născut, și înainte ca atomii să fi alergat aiuriți prin celule încă nenăscute, într-un colț, în afara spațiului cunoscut de viață, sub forme efemere, ciudate și încâlcite, prin praf interstelar și în bezna cruntă a abisului nopții, … m-ai prins de mână. Și m-ai ținut strâns, hoinărind cu mine vieți la rând, până într-o zi când mi-ai dat drumul, și atunci am înțeles că va trebui să învăț să merg din nou. O să învăț, baby. Voi ști să merg din nou. Într-o zi.”

Misterul din jurul morții

Deocamdată, cauza exactă a morții nu este cunoscută. Cert este că Florin a murit în condiții inexplicabile, pe o plajă unde apa nu depășea nivelul brâului. Familia și soția lui așteaptă acum răspunsuri clare pentru a putea înțelege tragedia care le-a schimbat viața pentru totdeauna.

Florin a plecat prea devreme dintre cei dragi, lăsând în urmă o soție îndurerată și o familie care caută să găsească puterea de a merge mai departe.