Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 12:11
de Daoud Andra

Elena Udrea s-a mândrit cu Eva pe Facebook, postând o fotografie superbă cu fetiţa. Reacţia internauţilor a surprins-o: ”Să mulţumeşti tatălui pentru educaţie”

Generalist
Elena Udrea s-a mândrit cu Eva pe Facebook, postând o fotografie superbă cu fetiţa. Reacţia internauţilor a surprins-o: ”Să mulţumeşti tatălui pentru educaţie”
2imagini
FOTO: Colaj Facebook

Elena Udrea, una dintre cele mai controversate figuri din politica românească, își trăiește în prezent viața departe de agitația scenei publice și preferă să se bucure de clipe liniștite alături de familie, după ce și-a recăpătat libertatea. Zilele acestea, fosta politiciană se află într-o vacanță la munte, de unde a împărtășit pe Facebook câteva imagini alături de fiica ei, Eva Maria. Postarea a atras imediat atenția internauților, care au remarcat cât de mult a crescut micuța și cât de frumoasă este relația dintre ea și părinții săi.

Postarea a provocat reacții emoționante

Eva Maria, fetița pe care Elena Udrea o are cu partenerul său, Adrian Alexandrov, este protagonista fotografiilor, cucerind prin zâmbet și naturalețe. Mulți dintre urmăritorii Elenei Udrea au fost surprinși de înțelepciunea pe care o emană copilul, dar și de asemănarea izbitoare cu tatăl ei. „Vacanță frumoasă. Doi oameni frumoși cu o fetiță superbă care seamănă leit cu tatăl ei”, a comentat un admirator.

Totuși, printre mesajele de încurajare și felicitări, au existat și reacții care au atins un subiect sensibil: perioada în care Udrea a lipsit din viața fiicei sale. Timp de trei ani, fostul ministru s-a aflat după gratii, pentru a ispăși pedeapsa din dosarul „Gala Bute”, iar întreaga responsabilitate a creșterii și educației micuței i-a revenit lui Adrian Alexandrov. Internauții nu au uitat acest aspect și au ținut să evidențieze rolul esențial al tatălui în dezvoltarea Evei.

Vezi și:
Elena Udrea, la un pas să fie atacată de urs. Fostul ministru este în vacanță cu Eva și Adrian Alexandrov. Cum au reușit să sperie animalul
Unde a plecat Adrian Alexandrov, după eliberarea Elenei Udrea? Iubitul fostei „blonde de la Cotroceni” a fost văzut singur. Foto

„Ești o fetiţă nespus de frumoasă, curajoasă și răbdătoare!! Acum noi vă urăm să profitați de toate clipele pierdute! Și când vei fi mare să-i mulțumești tatălui ce frumos te-a educat și îngrijit, iar mamei că te-a născut frumoasă și curajoasă ca ea! Fiți binecuvântați cu toții!”, a scris o urmăritoare. Mesajul a fost apreciat de mulți, pentru că a pus accent pe realitatea ultimilor ani.

Elena Udrea vrea să recupereze timpul pierdut

Comentariile au continuat într-o notă emoționantă, mulți exprimându-și bucuria că familia s-a reunit: „Cred că aveți cea mai fericită fetiță acum!!! Dumnezeu să fie cu toată familia dvs!!”, „Mă bucur din suflet că sunteți din nou împreună! Să fiți sănătoși!”, „Mă bucur nespus de mult pentru tine, fetița frumoasă, Eva. Să fii fericită mereu cu părinții tăi.”

Pentru Elena Udrea, aceste reacții reprezintă probabil o oglindă a trecutului, dar și un motiv de recunoștință pentru prezent. Dacă anii trecuți au fost marcați de lipsa timpului petrecut cu familia, acum fosta politiciană își dorește să recupereze clipele pierdute și să trăiască fiecare moment alături de Eva și de partenerul ei.

Departe de politică, tribunale și titluri controversate, Elena Udrea se concentrează asupra rolului de mamă și își redescoperă fiica. În același timp, prețuiește, poate mai mult ca oricând, liniștea familiei.

Ploi torențiale, vijelii și grindină. ANM a emis mai multe avertizări de vreme rea, inclusiv pentru Bucureşti
Recomandări
Detalii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Ion Iliescu. Soţia fostului preşedinte nu a putut accepta inevitabilul, ce i-a cerut la cea din urmă întâlnire
Detalii despre ultimele clipe de viaţă ale lui Ion Iliescu. Soţia fostului preşedinte nu a putut accepta inevitabilul, ce i-a cerut la cea din urmă întâlnire
Ce se întâmplă cu mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul 10, după eliberarea din închisoare? Andreea Vizu: „Dimineața am zâmbit”
Ce se întâmplă cu mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul 10, după eliberarea din închisoare? Andreea Vizu: „Dimineața am zâmbit”
CEO-ul Duolingo explică decizia companiei de a deveni „AI-first” și respinge criticile legate de concedieri
CEO-ul Duolingo explică decizia companiei de a deveni „AI-first” și respinge criticile legate de concedieri
Minunea arhitecturală aflată la doar o aruncătură de băț de România. Prin ce se remarcă clădirile unice din această capitală europeană
Minunea arhitecturală aflată la doar o aruncătură de băț de România. Prin ce se remarcă clădirile unice din această capitală europeană
Un nou incident aviatic panichează călătorii: „Credeam că este sfârșitul”. Un Boeing 757-300 a aterizat de urgență în Italia după ce un motor a luat foc. Video
Un nou incident aviatic panichează călătorii: „Credeam că este sfârșitul”. Un Boeing 757-300 a aterizat de urgență în Italia după ce un motor a luat foc. Video
O statuie celebră cu Fecioara Maria din Spania a fost restaurată, iar rezultatul i-a revoltat pe oameni. ”Arată ca o copie ieftină”
O statuie celebră cu Fecioara Maria din Spania a fost restaurată, iar rezultatul i-a revoltat pe oameni. ”Arată ca o copie ieftină”
Cum se nasc stelele și planetele din jurul lor, conform oamenilor de știință
Cum se nasc stelele și planetele din jurul lor, conform oamenilor de știință
Cercetătorii au eliberat aer prins în rocă de 815 milioane de ani și au descoperit cum era atmosfera Pământului antic
Cercetătorii au eliberat aer prins în rocă de 815 milioane de ani și au descoperit cum era atmosfera Pământului antic
Revista presei
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Fina lui Carmen de la Sălciua, dezvăluiri incendiare din culise: „Am fost înjurată și jignită în direct!”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nuntă secretă în showbiz-ul din România. S-au căsătorit după 10 ani de relaţie păstrată departe de ochii presei. „Fericirea nu este o destinaţie”
Playtech Știri
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou