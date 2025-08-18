Elena Udrea s-a mândrit cu Eva pe Facebook, postând o fotografie superbă cu fetiţa. Reacţia internauţilor a surprins-o: ”Să mulţumeşti tatălui pentru educaţie”

Elena Udrea, una dintre cele mai controversate figuri din politica românească, își trăiește în prezent viața departe de agitația scenei publice și preferă să se bucure de clipe liniștite alături de familie, după ce și-a recăpătat libertatea. Zilele acestea, fosta politiciană se află într-o vacanță la munte, de unde a împărtășit pe Facebook câteva imagini alături de fiica ei, Eva Maria. Postarea a atras imediat atenția internauților, care au remarcat cât de mult a crescut micuța și cât de frumoasă este relația dintre ea și părinții săi.

Postarea a provocat reacții emoționante

Eva Maria, fetița pe care Elena Udrea o are cu partenerul său, Adrian Alexandrov, este protagonista fotografiilor, cucerind prin zâmbet și naturalețe. Mulți dintre urmăritorii Elenei Udrea au fost surprinși de înțelepciunea pe care o emană copilul, dar și de asemănarea izbitoare cu tatăl ei. „Vacanță frumoasă. Doi oameni frumoși cu o fetiță superbă care seamănă leit cu tatăl ei”, a comentat un admirator.

Totuși, printre mesajele de încurajare și felicitări, au existat și reacții care au atins un subiect sensibil: perioada în care Udrea a lipsit din viața fiicei sale. Timp de trei ani, fostul ministru s-a aflat după gratii, pentru a ispăși pedeapsa din dosarul „Gala Bute”, iar întreaga responsabilitate a creșterii și educației micuței i-a revenit lui Adrian Alexandrov. Internauții nu au uitat acest aspect și au ținut să evidențieze rolul esențial al tatălui în dezvoltarea Evei.

„Ești o fetiţă nespus de frumoasă, curajoasă și răbdătoare!! Acum noi vă urăm să profitați de toate clipele pierdute! Și când vei fi mare să-i mulțumești tatălui ce frumos te-a educat și îngrijit, iar mamei că te-a născut frumoasă și curajoasă ca ea! Fiți binecuvântați cu toții!”, a scris o urmăritoare. Mesajul a fost apreciat de mulți, pentru că a pus accent pe realitatea ultimilor ani.

Elena Udrea vrea să recupereze timpul pierdut

Comentariile au continuat într-o notă emoționantă, mulți exprimându-și bucuria că familia s-a reunit: „Cred că aveți cea mai fericită fetiță acum!!! Dumnezeu să fie cu toată familia dvs!!”, „Mă bucur din suflet că sunteți din nou împreună! Să fiți sănătoși!”, „Mă bucur nespus de mult pentru tine, fetița frumoasă, Eva. Să fii fericită mereu cu părinții tăi.”

Pentru Elena Udrea, aceste reacții reprezintă probabil o oglindă a trecutului, dar și un motiv de recunoștință pentru prezent. Dacă anii trecuți au fost marcați de lipsa timpului petrecut cu familia, acum fosta politiciană își dorește să recupereze clipele pierdute și să trăiască fiecare moment alături de Eva și de partenerul ei.

Departe de politică, tribunale și titluri controversate, Elena Udrea se concentrează asupra rolului de mamă și își redescoperă fiica. În același timp, prețuiește, poate mai mult ca oricând, liniștea familiei.