Elena Lasconi se îmbracă de la reduceri. Cum a reușit să dea mai puțin de jumătate din preț pe o rochie de gală: „Am și rochii de 30 de lei”

Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidențiale, a împărtășit recent cu urmăritorii săi de pe TikTok informații despre felul în care face shopping și cum vânează reducerile. Într-un videoclip postat pe platformă, ea a dezvăluit cum a reușit să cumpere o rochie elegantă la un preț semnificativ mai mic decât cel inițial.​

În materialul video publicat pe contul ei de TikTok, Elena Lasconi apare îmbrăcată intr-o rochie elegantă, până la genunchi, și explică de unde este și cum a reușit să o cumpere la preț redus. Ținuta de la brand-ul Nissa costa inițial 800 de lei, dar politiciana nu a fost dispusă să plătească această sumă, așa că a așteptat ca prețul să scadă.

„Era în jur de 800 de lei, dacă nu mă înșel. Și mă uitam la ea, mă uitam… totuși 800 de lei… Și am pus-o acolo la favorite și tot am urmărit și am reușit să o cumpăr la vreo 300 de lei. Și acum am văzut că este la 500 și ceva de lei, deci cred că am făcut o alegere bună.

Am antrenament, urmăresc atunci când apar ieftiniri, sunt anumite weekenduri. Mai primesc și mesaje că am cont acolo. Dar am și rochii care sunt 30 și ceva de lei care sunt foarte faine. Cea mai ieftină a fost 36 de lei. Și cea mai scumpă a fost 800 sau 900, dar nu am decât vreo două, maximum trei”, a explicat Elena Lasconi.