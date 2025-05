Elena Lasconi a dezvăluit cu cine votează în turul 2 al alegerilor prezidențiale: „Dacă eu îl pot vota cu sufletul împăcat, sper ca și voi să o faceți”

Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că va merge la vot duminică, așa cum a făcut la fiecare scrutin din 1989 până în prezent. Lasconi nu a menționat explicit numele candidatului pe care îl va susține în turul al doilea, dar a lăsat să se înțeleagă alegerea printr-un mesaj indirect: „Ştiu că sunteţi inteligenţi”, le-a transmis ea urmăritorilor săi.

„Cu cine votez? Nu am să le dau numele, ca să nu am surpriza ca această postare să dispară de aici”, a scris fosta lideră USR.

Lasconi, care a obținut sub 3% din voturi în primul tur, a făcut și o comparație între cei doi candidați rămași în cursă. Ea a declarat că unul dintre aceștia „a fost parlamentar aproape cinci ani şi nu a făcut nimic pentru ţară”, în timp ce celălalt „a fost activ în societatea civilă şi, în calitate de primar, a livrat fapte”.

„Duminică voi face exact ce am făcut de la Revoluţie şi până în prezent: voi vota. Voi vota cu speranţa că România va rămâne pe drumul european. Personal, consider că absenţa de la vot sau anularea buletinului de vot nu îmi oferă legitimitatea de a avea un cuvânt de spus în felul în care este condusă ţara. Cu cine votez? O să fiu foarte sinceră, adică exact aşa cum mă ştiţi. Nu am să le dau numele, ca să nu am surpriza ca această postare să dispară de aici, dar ştiu că sunteţi inteligenţi”, afirmă Elena Lasconi într-o postare pe pagina sa de Facebook.