Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR după rezultatul slab la prezidențiale: „Demisionez cu inima împăcată”

După rezultatul modest obținut în primul tur al alegerilor prezidențiale – sub 3% din voturi –, Elena Lasconi a decis să se retragă din fruntea Uniunii Salvați România. Luni, într-un mesaj transmis oficial de echipa USR, Lasconi și-a anunțat demisia din funcția de președintă a partidului, pe care o ocupa din iunie 2024.

„A venit momentul unei decizii grele. Demisionez din funcția de președinte USR. Așa consider că este corect, firesc și bine în acest moment. Demisionez cu inima împăcată că în ultimul an am făcut tot ce a ținut de mine pentru ca România să fie mai bine”, a declarat Lasconi, într-un comunicat de presă.

La scurt timp după anunțul oficial, Lasconi a publicat și un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care a vorbit despre dificultățile întâmpinate și motivația din spatele deciziilor sale din ultimele luni.

În același mesaj, Lasconi a precizat că a luptat împotriva unui sistem pe care îl consideră corupt și blocat în trecut:

„Am luptat un sistem putred, corupt, care ne ține captivi de 35 de ani. Poate am făcut și greșeli în acest parcurs, dar niciodată nu am abandonat buna-credință și am speranța că, împreună, începând de anul trecut, am reușit să creăm fisuri în acest sistem.”