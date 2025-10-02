Ultima ora
Elena Hagi, prima fotografie după ce a devenit mămică. Numele ales pentru nepotul lui Gică Hagi, unul special

Showbiz
Elena Hagi, prima fotografie după ce a devenit mămică. Numele ales pentru nepotul lui Gică Hagi, unul special
5imagini
FOTO: colaj Instagram

Familia Hagi trăiește una dintre cele mai frumoase perioade. La sfârșitul lunii august 2025, Ianis Hagi și soția sa, Elena, au devenit părinți pentru prima dată, tânăra aducând pe lume un băiețel. Micuțul este, totodată, și primul nepot al „Regelui” Gheorghe Hagi, iar vestea a fost întâmpinată cu emoție și bucurie de către fani și apropiați.

Primele imagini cu micuțul Giorgios

Deși momentul este unul deosebit, familia a ales să îl trăiască departe de ochii publicului. Atât nașterea, cât și botezul copilului au fost păstrate în cea mai mare discreție, fără declarații sau imagini publice imediat după eveniment.

După mai bine de o lună de așteptare, Elena Hagi a decis să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram primele fotografii de la botezul băiețelului. Instantaneele surprind emoția și bucuria momentului, fiind rapid apreciate de fanii familiei Hagi. În descrierea postării, Elena a dezvăluit și numele ales pentru copil: Giorgios – o alegere cu rezonanțe grecești, care păstrează legătura cu originile tatălui lui Gheorghe Hagi, născut la Constanța într-o familie aromână.

Numele are o semnificație aparte, fiind echivalentul grecesc al numelui „George”. Alegerea pare să fie o trimitere subtilă și la celebrul bunic, Gică Hagi, oferind micuțului atât o identitate unică, cât și o legătură puternică cu familia din partea tatălui.

Siluetă impecabilă la o lună după naștere

Un alt detaliu care a atras atenția în fotografiile postate este aspectul fizic al proaspetei mămici. Deși a născut în urmă cu doar câteva săptămâni, tânăra mamă afișează deja o siluetă de invidiat. Ținuta elegantă purtată la botez i-a pus în evidență frumusețea naturală, iar comentariile internauților nu au întârziat să apară: „Nici nu pare că ai născut recent!”, „Superbă, felicitări pentru familia minunată!”, au scris admiratorii.

Pentru Gheorghe Hagi, venirea pe lume a primului nepot este, fără îndoială, un motiv de mândrie. Deși familia a ales discreția, apropiații spun că „Regele” este extrem de fericit și implicat, trăind cu intensitate noua sa ipostază de bunic.

Elena și Ianis Hagi formează un cuplu de câțiva ani, dar și-au păstrat relația departe de ochii curioșilor. Fotbalistul și-a cerut iubita în căsătorie în urmă cu doi ani, la Paris, iar în același an, de Crăciun, au făcut cununia civilă. Anul trecut, în august, s-au căsătorit religios, iar nunta lor a fost unul dintre cele mai mediatizate evenimente ale anului 2024. În 2025, cei doi pot spune că familia lor este completă, după venirea pe lume a bebelușului.

