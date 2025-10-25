Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent electric, conform specialiştilor

Facturile la electricitate pot fi mult mai mari decât ne-am aștepta, iar vinovate pentru acest lucru sunt adesea aparatele electrocasnice din gospodărie. Un studiu realizat de Organizația Consumatorilor și Utilizatorilor (OCU) relevă care sunt dispozitivele care consumă cel mai mult și cum ne influențează acestea cheltuielile lunare.

Care aparate electrocasnice ”umflă” cel mai mult factura la curent

Conform raportului OCU, uscătorul de rufe se află în fruntea listei aparatelor cu cel mai mare consum de energie, putând ajunge la 32.000 Wh pe lună dacă este utilizat de patru ori pe săptămână.

În continuare, mașina de spălat vase, folosită zilnic, consumă lunar până la 22.710 Wh. Frigiderul, care rămâne conectat permanent la priză, înregistrează un consum mediu de 16.544 Wh pe lună.

Alte aparate cu un consum ridicat sunt cuptorul, care poate acumula 9.000 Wh lunar, mașina de spălat rufe și televizoarele moderne. Aceste valori oferă o imagine clară asupra impactului fiecărui aparat asupra facturii la electricitate, mai ales atunci când utilizarea lor este frecventă.

Ce aparate consumă cel mai puțin și cum putem economisi energie

OCU indică și electrocasnicele cu cel mai redus consum energetic. Printre acestea se numără aspiratorul, cu un consum mediu anual de 38 kWh, monitorul computerului, care utilizează doar 48 kWh pe an, și fierul de călcat, care poate ajunge la 108 kWh anual. Este important de menționat că valorile sunt orientative și depind de durata și frecvența de utilizare a fiecărui aparat în parte.

În plus, atenția trebuie acordată și consumului în repaus. Dispozitivele care rămân conectate permanent, chiar și în stand-by, pot adăuga kilowați la factură. Cele mai mari consumatoare în acest regim sunt cazanele pe gaz (27 kWh/an), difuzoarele inteligente (26 kWh/an) și roboții de curățenie (23 kWh/an).

Cum ne afectează consumul electrocasnicelor factura la electricitate

Potrivit studiului OCU, aparatele electrocasnice reprezintă aproximativ 55% din consumul total de energie electrică într-o gospodărie. În medie, familiile pot consuma între 3.500 și 5.700 kWh pe an, ceea ce se traduce printr-o cheltuială anuală între 1.000 și 1.700 de euro, dacă ne raportăm la prețurile medii ale electricității.

Prin urmare, alegerea aparatelor eficiente energetic și gestionarea corectă a timpului de utilizare pot aduce economii semnificative. Așadar, cunoașterea aparatelor care consumă cel mai mult și adoptarea unor obiceiuri responsabile de utilizare reprezintă pași esențiali pentru reducerea facturilor și un consum mai sustenabil de energie în gospodărie.