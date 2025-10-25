Cel mai ieftin furnizor de energie electrică din România. Pe cine trebuie să alegi pentru a face economie la curent

După liberalizarea completă a pieței de energie electrică la 1 iulie 2025, românii au avut pentru prima dată libertatea totală de a-și alege furnizorul, însă și responsabilitatea de a suporta integral prețurile de piață. La trei luni distanță, analiza realizată de HotNews pe baza datelor oficiale din comparatorul ANRE arată clar cine oferă cele mai mici tarife pentru consumatorii casnici. Surpriza? Hidroelectrica își menține poziția de lider absolut, fiind cel mai ieftin furnizor de energie din România, urmată de Nova Power&Gas și Grenerg.

În același timp, marii jucători tradiționali — PPC Energie, E.ON, Engie și Premier Energy — au scăzut semnificativ prețurile, semn că presiunea concurenței începe să funcționeze. Cu toate acestea, diferențele între oferte pot ajunge și la 30%, ceea ce înseamnă economii de sute de lei anual pentru un consumator mediu.

Hidroelectrica, încă pe primul loc în topul celor mai ieftini furnizori

Potrivit analizei HotNews, Hidroelectrica oferă în prezent cel mai bun preț de pe piață — 1,07 lei/kWh , cu toate taxele incluse. Chiar dacă tariful a crescut ușor față de momentul liberalizării (de la 1,04 lei/kWh), compania de stat rămâne cea mai avantajoasă opțiune pentru gospodării.

Creșterea recentă de preț, echivalentă cu aproximativ 70 de bani pe lună pentru un consum de 100 kWh, este cauzată de majorarea tarifului pentru servicii de sistem perceput de Transelectrica, de la 0,00704 lei la 0,01279 lei/kWh. Impactul în factură rămâne minim — sub 1% — și se aplică tuturor furnizorilor.

Hidroelectrica are în prezent aproape 900.000 de clienți casnici și continuă să atragă consumatori noi datorită stabilității, lipsei abonamentului lunar și a prețurilor previzibile.

Nova Power&Gas și Grenerg completează podiumul

Pe locul al doilea se află Nova Power&Gas , cu un tarif de 1,18 lei/kWh . Compania face parte din grupul E-Infra și se bucură de o reputație solidă în piață, datorită modelului său integrat de producție, stocare și furnizare. Reprezentanții Nova afirmă că investițiile în capacități proprii le permit să mențină prețuri competitive chiar și în perioadele de volatilitate.

Pe locul al treilea se află Grenerg , cu 1,20 lei/kWh . Deși compania a fost implicată într-un scandal în vara lui 2025, fiind sancționată de ANRE pentru abateri legate de semnarea contractelor, rămâne în top datorită ofertelor atractive pentru consumatorii casnici.

Topul continuă cu PPC Energie (1,30 lei/kWh), Premier Energy (1,32 lei/kWh), E.ON Energie (1,33 lei/kWh), Engie România (1,35 lei/kWh) și OMV Petrom (1,37 lei/kWh). Pe ultimele locuri ale clasamentului se află ICCO Energy și Energy Core Development, ambele cu tarife apropiate de 1,38 lei/kWh.

Cum poți alege cel mai bun furnizor pentru tine

Prețul per kWh nu este singurul criteriu important atunci când alegi un nou contract de energie. ANRE recomandă verificarea atentă a următoarelor aspecte:

perioada contractuală (unele oferte fixează prețul doar 6 sau 12 luni);

existența unui abonament lunar suplimentar;

termenele de plată și facturare;

serviciile incluse (asistență tehnică, aplicație mobilă, contact rapid);

condițiile de reziliere și schimbare a furnizorului.

Prețurile din comparatorul ANRE sunt finale și includ toate taxele. Totuși, ele diferă în funcție de zona de distribuție — un client din București poate plăti un tarif diferit față de unul din Cluj sau Iași, pentru același furnizor. Contractele aflate deja în derulare pot avea prețuri diferite, în funcție de momentul semnării.

Pentru a găsi cea mai bună variantă, trebuie selectat județul de reședință în comparatorul ANRE și analizată oferta completă a furnizorilor activi în zona respectivă.

Concluzia: concurența aduce economii, dar și responsabilitate

La trei luni de la liberalizarea completă, piața energiei din România arată o dinamică reală, în care prețurile tind să scadă pe fondul competiției. Dacă în iulie 2025 topul celor mai ieftini furnizori era dominat de traderi mici, în prezent companiile mari — PPC, E.ON și Engie — au revenit în top, ajustându-și ofertele pentru a rămâne competitive.

Pentru consumatorii casnici, mesajul e simplu: schimbarea furnizorului poate aduce economii importante, dar e nevoie de atenție la detalii și de informare constantă. Iar pentru cei care vor cel mai mic preț, Hidroelectrica rămâne, cel puțin deocamdată, alegerea evidentă, conform Hotnews.ro.