Efectul „Clone” pe Android – Cum creezi dubluri spectaculoase în poze și clipuri

13 aug. 2025 | 17:45
Cum creezi dubluri spectaculoase în poze și clipuri / Foto: Readly

Funcția „Clone” de pe Android permite multiplicarea aceleiași persoane sau a aceluiași obiect în imagini și clipuri, oferind un efect vizual spectaculos ușor de obținut.

Efectul „Clone” este o funcție foto-video disponibilă pe unele telefoane Android care permite crearea unor dubluri ale aceleiași persoane sau obiect în cadrul aceleiași imagini.

Ce este efectul „Clone” și cum funcționează

Practic, subiectul este fotografiat sau filmat de mai multe ori în poziții diferite, iar software-ul combină cadrele într-o singură fotografie sau clip, oferind impresia că există mai multe „copii” ale acestuia în același spațiu.

Efectul este posibil datorită algoritmilor avansați de procesare a imaginii, care detectează subiectul, separă fundalul și suprapun cadrele fără ca îmbinările să fie vizibile.

Rezultatul poate fi spectaculos, mai ales când este folosit în contexte creative, cum ar fi scene amuzante, proiecte artistice sau prezentări vizuale.

Pași pentru utilizarea efectului „Clone” pe Android

În funcție de producător și model, funcția „Clone” poate fi integrată direct în aplicația de cameră sau disponibilă prin aplicații dedicate. Pașii generali sunt:

  1. Accesarea funcției: deschide aplicația de cameră și caută modul „Clone” sau „Clonare” (în unele interfețe se poate numi „Clone Effect” sau „Clone Mode”). Dacă nu există, poți descărca aplicații din Google Play care oferă acest efect.
  2. Stabilizarea cadrului: așază telefonul pe un trepied sau o suprafață stabilă pentru a evita mișcarea dintre cadre.
  3. Capturarea mai multor poziții: fotografiază sau filmează subiectul în diferite locuri din cadru, păstrând fundalul neschimbat.
  4. Procesarea automată: aplicația combină imaginile într-o singură compoziție. În cazul aplicațiilor manuale, utilizatorul poate ajusta suprapunerile.
  5. Salvarea și partajarea: imaginea sau clipul rezultat poate fi salvat în galerie și distribuit pe rețelele sociale.

Dispozitive și aplicații compatibile

Funcția „Clone” se regăsește pe unele telefoane Xiaomi, Oppo, Vivo și alte branduri care includ efecte AI în aplicația de cameră.

Pentru modelele fără această opțiune nativă, există aplicații precum „Clone Camera”, „Split Camera” sau „PicsArt”, care permit obținerea unui rezultat similar.

Este important ca fundalul să fie static și lumina să fie constantă între capturi pentru ca efectul să fie realist. Chiar și mici schimbări de lumină sau mișcări ale camerei pot compromite rezultatul final.

Funcția „Clone” demonstrează cum tehnologiile de procesare a imaginii pe smartphone au ajuns să ofere efecte vizuale complexe, accesibile oricui. Cu puțină creativitate, utilizatorii își pot transforma fotografiile obișnuite în compoziții spectaculoase.

