Cel puţin 500 de morţi şi răniţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Ce magnitudine a avut seismul devastator
01 sept. 2025 | 08:47
de Cristian Cojocaru

Ea este cea mai tânără miliardară din lume. Cum a ajuns o fetiță pasionată de jocuri să strângă 1,3 miliarde de dolari și să-și construiască un imperiu „self-made”

AFACERI
Lucy Guo, alături de fondatorul Microsoft, Bill Gates. (Foto: Instagram)

Lucy Guo, antreprenoare în serie și considerată de Forbes drept cea mai tânără miliardară ”self-made” din lume, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari, spune că primele sale câștiguri au apărut încă din copilărie, pe terenul de joacă. La doar 30 de ani, parcursul ei din spatele blocurilor din Fremont, California, până în topurile financiare mondiale pare desprins dintr-un scenariu hollywoodian, relatează CNBC, citat de News.ro.

De la cărți Pokémon la afaceri de miliarde

Crescută într-o familie de imigranți chinezi, Lucy Guo a descoperit devreme valoarea banilor și a schimbului. În școala primară, făcea troc cu cărți Pokémon, vindea creioane colorate sau tranzacționa obiecte virtuale din jocul Neopets, pe care apoi le transforma în bani reali.

Această combinație între creativitate și spirit comercial a continuat și în adolescență, când pasiunea pentru jocuri video a condus-o către informatică. A început să scrie cod, să creeze roboți pentru jocuri și să dezvolte site-uri și instrumente de marketing online, punând bazele unei cariere orientate spre tehnologie și inovație.

De la studii la Thiel Fellowship

Guo a urmat cursuri de informatică și interacțiune om-calculator la Carnegie Mellon University, însă a ales să renunțe la facultate pentru a urma Thiel Fellowship, programul lansat de miliardarul Peter Thiel. Acesta oferă 200.000 de dolari tinerilor care decid să-și construiască propriile companii în loc să urmeze un parcurs academic tradițional.

Decizia a nemulțumit familia, dar a deschis drumul către antreprenoriat. În 2016, Lucy Guo a cofondat Scale AI, un start-up specializat în etichetarea datelor pentru inteligența artificială. Compania a fost cumpărată recent de Meta într-o tranzacție evaluată la 25 de miliarde de dolari, moment care a propulsat-o oficial în liga miliardarilor.

Platforme noi și controverse recente

Astăzi, Lucy Guo conduce Passes, o platformă de monetizare pentru creatori de conținut lansată în 2022, și Backend Ventures, firmă de investiții fondată în 2019. Ambiția ei rămâne aceeași: să construiască instrumente care să schimbe modul în care oamenii creează, colaborează și monetizează online.

Însă succesul nu a venit fără provocări. Recent, Guo și compania Passes au fost implicați într-un proces colectiv, în care reclamanții au acuzat platforma de distribuirea unor materiale cu abuz asupra minorilor. Într-un comunicat, Passes a respins „categoric acuzațiile nefondate”, subliniind că acestea au apărut după refuzul de a plăti o cerere de 15 milioane de dolari. Firma de avocatură care a intentat procesul nu a comentat public.

O generație nouă de antreprenori

Dincolo de disputele legale, Lucy Guo rămâne una dintre figurile emblematice ale noii generații de antreprenori din Silicon Valley. Povestea ei arată cum perseverența, inovația și curajul pot transforma o copilă pasionată de jocuri într-o femeie care la 30 de ani conduce companii evaluate la miliarde.

Parcursul ei este o lecție despre cum regulile pot fi rescrise și cum ideile născute pe terenul de joacă pot duce, în timp, la cucerirea lumii tehnologice.

