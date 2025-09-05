Dyson V16 Piston Animal Submarine marchează o nouă eră în curățenie, lansat oficial la IFA Berlin

Compania Dyson și-a reafirmat poziția de lider în inovația tehnologică odată cu lansarea oficială a noii generații de aspiratoare din gama Piston, prezentată la evenimentul de la Berlin pe 4 septembrie. Piesa centrală a prezentării a fost Dyson V16 Piston Animal Submarine™, un model care promite să revoluționeze modul în care este percepută curățenia modernă, prin integrarea aspirației puternice cu o tehnologie avansată de curățare umedă.

Lansarea a adus în prim-plan și alte produse de ultimă generație, dar accentul a căzut pe noile aspiratoare V16, disponibile în două variante – Piston Animal și Piston Animal Submarine – ambele echipate cu motorul Dyson Hyperdymium™, dar cu funcționalități extinse pentru versiunea Submarine, destinată curățării complete a pardoselilor dure.

Putere de aspirație și tehnologie inteligentă

Dyson V16 Piston Animal Submarine™ integrează motorul Hyperdymium™ de 900W, capabil să livreze o putere constantă de 315AW, ceea ce îl face unul dintre cele mai performante aspiratoare din categoria sa. Noua tehnologie Dynamic Cyclones, activată în modul boost, adaugă cinci jeturi de aer suplimentare pentru o aspirație mult mai puternică.

Capul de aspirare All Floor Cones™ Sense are un design dual-conic, conceput să elimine chiar și cele mai lungi fire de păr, aspirându-le direct în recipient. Totodată, acesta detectează automat tipul de pardoseală și ajustează puterea de aspirație și viteza periei, oferind o experiență fluidă și adaptată nevoilor utilizatorului.

Un alt element inovator este CleanCompaktor™, recipientul care compactează praful și murdăria, permițând stocarea resturilor timp de până la 30 de zile. Mecanismul de golire igienică previne depunerile de praf și fire de păr, asigurând o întreținere simplă și igienică.

Inovația Submarine™ 2.0: curățare umedă avansată

Diferența majoră dintre cele două versiuni lansate constă în accesoriul Submarine™ 2.0, care transformă aspiratorul într-un dispozitiv capabil să aspire lichide și să spele pardoselile dure. Noul cap de curățare combină hidratarea, agitarea și extracția pentru a elimina eficient petele persistente, oferind în același timp un control precis al nivelului de apă.

Iluminarea LED integrată scoate în evidență particulele invizibile, iar designul este conceput să evite împrăștierea murdăriei. Această funcționalitate transformă Dyson V16 Submarine™ într-o soluție completă – de la aspirare la spălare și igienizare – o combinație rar întâlnită pe piața aspiratoarelor fără fir.

Conectivitatea joacă și ea un rol important. Prin aplicația MyDyson™, utilizatorii pot accesa setări suplimentare, primesc notificări de întreținere și ghiduri pas cu pas, ceea ce face experiența zilnică mult mai intuitivă și personalizată.

O gamă extinsă de produse prezentate la Berlin

Evenimentul Dyson de la Berlin nu a fost doar despre V16 Piston Animal Submarine™, ci a adus în prim-plan o întreagă serie de inovații. Printre acestea se numără:

Dyson PencilVac™ , cel mai subțire aspirator din lume, cu doar 38 mm diametru,

, cel mai subțire aspirator din lume, cu doar 38 mm diametru, Dyson V8 Cyclone , care oferă cu 30% mai multă putere și 50% mai multă autonomie,

, care oferă cu 30% mai multă putere și 50% mai multă autonomie, Dyson Clean+Wash Hygiene™ , cu rolă de microfibră ultra-absorbantă și fără filtre colmatabile,

, cu rolă de microfibră ultra-absorbantă și fără filtre colmatabile, Dyson Spot+Scrub™ AI Robot , capabil să identifice petele și să le curețe inteligent,

, capabil să identifice petele și să le curețe inteligent, Dyson HushJet™ Purifier Compact , purificator extrem de silențios, cu doar 24 dB,

, purificator extrem de silențios, cu doar 24 dB, Dyson Supersonic r™ , un uscător de păr mai mic, dar mai puternic,

, un uscător de păr mai mic, dar mai puternic, Dyson Airwrap Co-anda 2x™ , un multi-styler cu dublă presiune a aerului,

, un multi-styler cu dublă presiune a aerului, și chiar gama Dyson Omega™ Nourishing Range, produse de îngrijire realizate cu ingrediente cultivate în fermele proprii Dyson.

Prezentând aceste lansări, Sir James Dyson a subliniat tradiția companiei de a reinventa formatele și tehnologiile. „Am inventat aspiratorul ciclon, motorul de mare viteză, stick-ul fără fir, ventilatorul fără elice și uscătorul de păr digital Supersonic. Astăzi, continuăm să împingem limitele prin noi formate și tehnologii reproiectate”, a declarat fondatorul.

Prin aceste lansări, Dyson nu doar că răspunde nevoilor curente ale consumatorilor, ci și setează un nou standard în ceea ce privește eficiența, designul și sustenabilitatea produselor de uz casnic.