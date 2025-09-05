Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 08:18
de Ozana Mazilu

Dyson V16 Piston Animal Submarine marchează o nouă eră în curățenie, lansat oficial la IFA Berlin

TEHNOLOGIE
Dyson V16 Piston Animal Submarine marchează o nouă eră în curățenie, lansat oficial la IFA Berlin

Compania Dyson și-a reafirmat poziția de lider în inovația tehnologică odată cu lansarea oficială a noii generații de aspiratoare din gama Piston, prezentată la evenimentul de la Berlin pe 4 septembrie. Piesa centrală a prezentării a fost Dyson V16 Piston Animal Submarine™, un model care promite să revoluționeze modul în care este percepută curățenia modernă, prin integrarea aspirației puternice cu o tehnologie avansată de curățare umedă.

Lansarea a adus în prim-plan și alte produse de ultimă generație, dar accentul a căzut pe noile aspiratoare V16, disponibile în două variante – Piston Animal și Piston Animal Submarine – ambele echipate cu motorul Dyson Hyperdymium™, dar cu funcționalități extinse pentru versiunea Submarine, destinată curățării complete a pardoselilor dure.

Dyson V16 Piston Animal Submarine, prezentat la IFA Berlin

Putere de aspirație și tehnologie inteligentă

Dyson V16 Piston Animal Submarine™ integrează motorul Hyperdymium™ de 900W, capabil să livreze o putere constantă de 315AW, ceea ce îl face unul dintre cele mai performante aspiratoare din categoria sa. Noua tehnologie Dynamic Cyclones, activată în modul boost, adaugă cinci jeturi de aer suplimentare pentru o aspirație mult mai puternică.

Vezi și:
Roborock, liderul de pe piața aspiratoarelor robot, la IFA Berlin 2025 – Lansări cu actori de pe Netflix, totul pe fundalul aspiratoarelor care fac totul în locul tău, dar și a mașinilor de tuns iarba pe care ți le-ai dori acasă chiar dacă nu ai iarbă sau curte
Aspiratorul, cuptorul sau aerul condiționat: cine îți golește buzunarul cel mai repede?

Capul de aspirare All Floor Cones™ Sense are un design dual-conic, conceput să elimine chiar și cele mai lungi fire de păr, aspirându-le direct în recipient. Totodată, acesta detectează automat tipul de pardoseală și ajustează puterea de aspirație și viteza periei, oferind o experiență fluidă și adaptată nevoilor utilizatorului.

Un alt element inovator este CleanCompaktor™, recipientul care compactează praful și murdăria, permițând stocarea resturilor timp de până la 30 de zile. Mecanismul de golire igienică previne depunerile de praf și fire de păr, asigurând o întreținere simplă și igienică.

Dyson V16 Piston Animal Submarine, prezentat la IFA Berlin

Inovația Submarine™ 2.0: curățare umedă avansată

Diferența majoră dintre cele două versiuni lansate constă în accesoriul Submarine™ 2.0, care transformă aspiratorul într-un dispozitiv capabil să aspire lichide și să spele pardoselile dure. Noul cap de curățare combină hidratarea, agitarea și extracția pentru a elimina eficient petele persistente, oferind în același timp un control precis al nivelului de apă.

Iluminarea LED integrată scoate în evidență particulele invizibile, iar designul este conceput să evite împrăștierea murdăriei. Această funcționalitate transformă Dyson V16 Submarine™ într-o soluție completă – de la aspirare la spălare și igienizare – o combinație rar întâlnită pe piața aspiratoarelor fără fir.

Conectivitatea joacă și ea un rol important. Prin aplicația MyDyson™, utilizatorii pot accesa setări suplimentare, primesc notificări de întreținere și ghiduri pas cu pas, ceea ce face experiența zilnică mult mai intuitivă și personalizată.

Dyson V16 Piston Animal Submarine, prezentat la IFA Berlin

O gamă extinsă de produse prezentate la Berlin

Evenimentul Dyson de la Berlin nu a fost doar despre V16 Piston Animal Submarine™, ci a adus în prim-plan o întreagă serie de inovații. Printre acestea se numără:

  • Dyson PencilVac™, cel mai subțire aspirator din lume, cu doar 38 mm diametru,
  • Dyson V8 Cyclone, care oferă cu 30% mai multă putere și 50% mai multă autonomie,
  • Dyson Clean+Wash Hygiene™, cu rolă de microfibră ultra-absorbantă și fără filtre colmatabile,
  • Dyson Spot+Scrub™ AI Robot, capabil să identifice petele și să le curețe inteligent,
  • Dyson HushJet™ Purifier Compact, purificator extrem de silențios, cu doar 24 dB,
  • Dyson Supersonic r™, un uscător de păr mai mic, dar mai puternic,
  • Dyson Airwrap Co-anda 2x™, un multi-styler cu dublă presiune a aerului,
  • și chiar gama Dyson Omega™ Nourishing Range, produse de îngrijire realizate cu ingrediente cultivate în fermele proprii Dyson.

Prezentând aceste lansări, Sir James Dyson a subliniat tradiția companiei de a reinventa formatele și tehnologiile. „Am inventat aspiratorul ciclon, motorul de mare viteză, stick-ul fără fir, ventilatorul fără elice și uscătorul de păr digital Supersonic. Astăzi, continuăm să împingem limitele prin noi formate și tehnologii reproiectate”, a declarat fondatorul.

Prin aceste lansări, Dyson nu doar că răspunde nevoilor curente ale consumatorilor, ci și setează un nou standard în ceea ce privește eficiența, designul și sustenabilitatea produselor de uz casnic.

Prognoza meteo pentru următoarea lună. Vremea aduce surprize la începutul lunii octombrie
Recomandări
De ce s-au dublat facturile românilor la curent, explicația oficială. Au dispărut toate subvențiile pentru români
De ce s-au dublat facturile românilor la curent, explicația oficială. Au dispărut toate subvențiile pentru români
Alternativa la Dacia Bigster: Noul Geely Cityray, lansat în România
Alternativa la Dacia Bigster: Noul Geely Cityray, lansat în România
Filmul tragediei de la Lisabona: cum s-a produs desprinderea cablului la funicularul Gloria și care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Filmul tragediei de la Lisabona: cum s-a produs desprinderea cablului la funicularul Gloria și care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Cum poți bloca aplicațiile pe telefoanele copiilor, pe iPhone și Android
Cum poți bloca aplicațiile pe telefoanele copiilor, pe iPhone și Android
Românul care a lăsat Germania și s-a întors acasă să dea lovitura cu pepeni exotici. De ce au gust de pară
Românul care a lăsat Germania și s-a întors acasă să dea lovitura cu pepeni exotici. De ce au gust de pară
Cum a făcut familia Trump 5 miliarde de dolari peste noapte, pe hârtie, folosindu-se de World Liberty Financial
Cum a făcut familia Trump 5 miliarde de dolari peste noapte, pe hârtie, folosindu-se de World Liberty Financial
Fabrica uriașă de țânțari din Brazilia: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue
Fabrica uriașă de țânțari din Brazilia: strategia surprinzătoare prin care se încearcă oprirea bolii Dengue
Trump desființează titulatura „Apărare”, iar instituția din Pentagon devine „Departamentul de Război”
Trump desființează titulatura „Apărare”, iar instituția din Pentagon devine „Departamentul de Război”
Revista presei
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Cristea şi Tavi Clonda, vacanţă de vis în Hawaii. S-au cazat la un super hotel: „Priveliştea îţi taie răsuflarea, e superb”
Playtech Știri
Kate Middleton, schimbare neașteptată de look. Prințesa de Wales a surprins cu nuanța părului, dar fanii au observat altceva. Foto
Playtech Știri
Oana Radu s-a căsătorit religios cu Șerban Balaban. Ce rochie de mireasă a purtat artista
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...