După Nvidia și Microsoft, cine va fi următorul gigant tech care va atinge o valoare record pe bursă

În iulie, două borne istorice au rescris topul bursei mondiale: pe 9 iulie, Nvidia a devenit prima companie din istorie care a atins 4.000 de miliarde de dolari capitalizare, urmată pe 31 iulie de Microsoft, după rezultate peste așteptări în cloud și AI. Dincolo de simbolistica pragului, întrebarea care domină acum Wall Street-ul este cine va fi „următorul”. Un studiu recent BestBrokers, preluat de BFM Bourse, încearcă un răspuns printr-un exercițiu de extrapolare a creșterilor din ultimii trei ani pentru cele mai mari 20 de companii listate. Concluziile sunt provocatoare, iar metodologia – declarată „simplistă” chiar de autori – trebuie citită cu rezerve, notează Reuters.

Metodologia și concluziile: meta și broadcom în pole-position

BestBrokers a analizat primele 20 de capitalizări globale (date companiesmarketcap) și a calculat media creșterilor anuale ale capitalizării pentru fiecare, din iulie 2022 până în august 2025. Apoi a proiectat acele ritmuri „medii” în viitor. Cu toate limitele evidente ale unei astfel de abordări (performanțele trecute nu garantează revenirea), simularea conturează câțiva favoriți: Meta ar fi primul nume cu șanse să treacă de 4.000 mld. $ în februarie 2027, plecând de la ~1.88 trilioane $ în prezent și o medie de +64,79% pe trei ani.

Dincolo de matematică, narativul de business susține această ipoteză: Meta a trecut printr-o „anul eficienței”, a tăiat costuri și s-a repoziționat agresiv pe AI cu familia de modele Llama, ceea ce a accelerat veniturile din publicitate și a calmat piețele. Acțiunea se tranzacționează la maxime istorice, iar capitalizarea curentă e în jur de 1,93 trilioane de dolari, confirmând magnitudinea revenirii față de minimele din 2022.

Când ar putea ajunge apple, amazon și alphabet

Intuitiv, Apple – deja peste 3.000 mld. $ – pare favorit. La fel Amazon și Alphabet, fiecare peste 2.000 mld. $. Dar dacă se mențin mediile din ultimii trei ani, Apple (cca +5,25%/an), Alphabet (+14,8%/an) și Amazon (+20,4%/an) ar ajunge mai târziu: Amazon abia în 2028, Alphabet în 2029, Apple între 2030–2031. Proiecțiile nu sunt o profeție, însă arată că ritmul recent contează mai mult decât nivelul de la care pleci.

În același scenariu, Broadcom – marele beneficiar al boomului AI prin cipurile sale personalizate (XPUs) – ar putea depăși pragul pe 17 mai 2027. Compania mizează pe o piață AI a semiconductorilor care s-ar putea duce spre 60–90 miliarde $ până în 2027, odată cu apariția unor clustere de un milion de procesoare la hiperscaleri. Asta explică de ce intră în discuție, chiar dacă pleacă dintr-o poziție mai joasă decât „greii” software, notează Toms Hardware.

Reperele momentului: cine a deschis clubul de 4.000 mld. $

Nvidia a spart gheața pe 9 iulie 2025, pe fondul cererii uriașe pentru trenarea și rularea modelelor de inteligență artificială, arată Reuters. A fost un moment simbolic care a confirmat mutarea centrului de greutate al piețelor către infrastructura AI.

Microsoft a depășit același prag pe 31 iulie 2025, imediat după rezultate trimestriale în care Azure a depășit estimările și compania a anunțat investiții-record pentru a susține cererea de AI. Ulterior, capitalizarea a coborât ușor sub 4.000 mld $, dar rămâne „lipită” de nivel, precizează cei de la The Verge.

America domină, europa lipsește: cine vine din urmă la 1.000 mld. $

În zona pragului de 1.000 mld. $, două nume non-tech ar putea intra în „club” până la mijlocul lui 2026, dacă ritmurile recente se mențin: banca JP Morgan și retailerul Walmart. E încă un semn că valul investițiilor AI și efectele sale secundare iradiază în tot ecosistemul corporativ american.

Europa, în schimb, este absentă din lista BestBrokers. Novo Nordisk – cândva favorita parierilor pe medicamentele anti-obezitate – a redus de două ori în câteva luni estimările financiare, invocând presiunea „preparatelor magistrale” pe piața americană. Capitalizarea s-a contractat spre ~210 mld. $, mult sub vârful de peste 610 mld. $ din iunie 2024.

Dincolo de grafice: ce poate strica (sau accelera) aceste scenarii

Exercițiul BestBrokers e util ca orientare, dar are o limită structurală: extrapolează trecutul. Or, ciclul AI e încă la început, cu capex-uri uriașe, dar și cu riscuri de reglementare, geopolitică și cerere volatilă. O frânare a investițiilor în centre de date ar lovi în lanț furnizorii de cipuri și de cloud; invers, o nouă generație de modele – mai eficientă și mai ieftină – ar putea adăuga un „turbo” neașteptat evaluărilor.

În același timp, companiile „late bloomers” pot surprinde: Apple accelerează integrarea AI în produse, Amazon își ajustează strategia în AWS, iar Alphabet monetizează progresiv AI în Search și Cloud. Cum s-a văzut deja cu Microsoft, un singur trimestru spectaculos poate schimba instantaneu fotografia capitalizării.

În loc de concluzie

Pe termen scurt, pariul „cel mai curând” arată spre Meta, cu Broadcom aproape, urmate – în ritm mai lent – de Amazon, Alphabet și Apple. Pe termen lung, clubul de 4.000 de miliarde rămâne despre cine va capta mai multă valoare din infrastructura și aplicațiile AI. Până atunci, singurele certitudini sunt bornele deja atinse: Nvidia pe 9 iulie și Microsoft pe 31 iulie 2025 – momente care au redefinit topul global al pieței.

Notă de transparență: Articol bazat pe analiza BFM Bourse (preluând studiul BestBrokers și metodologia aferentă), pe rapoartele Reuters privind depășirea pragului de 4.000 mld. $ de către Nvidia și Microsoft și pe date agregate despre capitalizarea Meta. Proiecțiile nu reprezintă recomandări de investiții.