Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 16:47
de Badea Violeta

După cât timp de la căsătorie se trec bunurile la comun? Legea pe care mulţi o încurcă

Legislație
După cât timp de la căsătorie se trec bunurile la comun? Legea pe care mulţi o încurcă
Cand devin bunurile comune dupa casatorie?

Multe persoane confundă regimul bunurilor în căsătorie cu situația concubinajului, crezând că timpul petrecut împreună transformă automat bunurile partenerilor în proprietate comună. Avocata Gabriela Ursărescu clarifică, însă, unul dintre cele mai răspândite mituri juridice legate de bunurile mobile și imobile.

Mitul celor 5 sau 10 ani de concubinaj

Pe pagina sa de Facebook, Gabriela Ursărescu a răspuns unei internaute care întreba: ”Din câte știam eu, dacă stai minimum 5 ani sau 10 ani în concubinaj, bunurile lui devin și bunurile tale. Acum nu știu dacă se pun imobilele.”

Avocata a precizat clar: ”Nu. Este total fals. Nu contează cât timp stai în concubinaj, da? Este mitul ăla de 5 ani, nu există așa ceva! Bunurile concubinilor nu devin bunuri comune, nici bunurile imobile, nici bunurile mobile.

Nu mai stați în concubinaj 5 ani de zile cu speranța că bunurile concubinilor vor deveni bunuri comune. Nu există așa ceva! Bunurile comune în concubinaj sunt cele care sunt cumpărate împreună de către concubini.”

Regimul bunurilor în căsătorie

În cazul unei căsătorii, lucrurile stau complet diferit față de concubinaj. Conform legislației românești, bunurile dobândite după încheierea căsătoriei intră automat în regim de comunitate, cu excepția celor personale sau a celor primite prin donație sau moștenire, care rămân proprietate individuală.

Acest regim se aplică imediat după căsătorie și nu presupune așteptarea unor ani de conviețuire, oferind astfel claritate și siguranță pentru ambele părți.

În schimb, bunurile aduse în căsătorie sau dobândite înainte de mariaj rămân proprietatea fiecărui soț, cu excepția situației în care există un contract prenupțial care prevede altceva. Astfel, legislația protejează echilibrul financiar al fiecărui partener și clarifică ce intră în patrimoniul comun, evitând eventualele neînțelegeri sau conflicte.

Vezi și Se poate stabili pensie de întreţinere fără divorţ? Răspunsul unui avocat celebru!

Confuzia concubinaj – căsătorie

Confuzia apare frecvent între concubinaj și căsătorie. Mulți cred că simpla conviețuire îndelungată conferă drepturi asupra bunurilor partenerului, însă legislația nu recunoaște această presupunere.

Avocata Gabriela Ursărescu subliniază că doar bunurile achiziționate împreună în timpul concubinajului pot fi considerate comune, restul rămânând proprietatea celui care le deține.

Astfel, timpul petrecut împreună nu creează automat drepturi de proprietate, iar mitul celor ”5 ani de concubinaj” trebuie combătut pentru a evita neînțelegeri și litigii inutile.

Vezi și ”Părinţii au dat casa cu acte surorii noastre fără ca noi să ştim. Mai putem face ceva?”. Un avocat explică exact situaţia în care mulţi români se află!

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Inteligența artificială ajută hackerii să fure bani prin conturi false. Soluții pentru a te proteja
Inteligența artificială ajută hackerii să fure bani prin conturi false. Soluții pentru a te proteja
Căsnicii destrămate de conversații cu ChatGPT: cum un instrument de inteligență artificială devine „terapeut” și factor de divorț
Căsnicii destrămate de conversații cu ChatGPT: cum un instrument de inteligență artificială devine „terapeut” și factor de divorț
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Cum poți ajunge să plătești 1000 de euro pentru o recenzie negativă pe Google
Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa
Versiunile reale ale castelelor din desenele Disney au fost dezvăluite. Cele mai multe sunt chiar în Europa
INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală
SPECIAL
INTERVIU Alexandra Crâșmaru, CEO Illuma Clinique – despre antreprenoriatul feminin și leadershipul în estetică medicală
Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella
Ouă retrase din supermarketurile Kaufland și Mega Image. Este risc de îmbolnăvire cu Salmonella
”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
”Ciao, ne vedem!”. De ce este cuvântul italian folosit greşit de români?
Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul: „Coşmarul a luat sfarsit”
Un român aflat în concediu în Italia, ţinut o lună în închisoare dintr-o greşeală. De ce era acuzat tânărul: „Coşmarul a luat sfarsit”
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Mirela Vaida, mesaj pentru soţul ei, odată cu împlinirea a 16 ani de căsnicie. Imagine rară cu cei doi. Sper să nu fie o tigaie, că-i pun capac”
Playtech Știri
Câtă sare se pune la litrul de apă pentru varza murată? Cantitatea perfectă pentru a nu se înmuia la iarnă
Playtech Știri
Adriana Antoni, de la copilul remarcat de educatoare, la scena alături de Gheorghe Zamfir, Irina Loghin și Ioan Gyuri Pascu. „Când am pierdut-o pe mama, muzica m-a salvat”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...