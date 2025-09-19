După cât timp de la căsătorie se trec bunurile la comun? Legea pe care mulţi o încurcă

Multe persoane confundă regimul bunurilor în căsătorie cu situația concubinajului, crezând că timpul petrecut împreună transformă automat bunurile partenerilor în proprietate comună. Avocata Gabriela Ursărescu clarifică, însă, unul dintre cele mai răspândite mituri juridice legate de bunurile mobile și imobile.

Mitul celor 5 sau 10 ani de concubinaj

Pe pagina sa de Facebook, Gabriela Ursărescu a răspuns unei internaute care întreba: ”Din câte știam eu, dacă stai minimum 5 ani sau 10 ani în concubinaj, bunurile lui devin și bunurile tale. Acum nu știu dacă se pun imobilele.”

Avocata a precizat clar: ”Nu. Este total fals. Nu contează cât timp stai în concubinaj, da? Este mitul ăla de 5 ani, nu există așa ceva! Bunurile concubinilor nu devin bunuri comune, nici bunurile imobile, nici bunurile mobile.

Nu mai stați în concubinaj 5 ani de zile cu speranța că bunurile concubinilor vor deveni bunuri comune. Nu există așa ceva! Bunurile comune în concubinaj sunt cele care sunt cumpărate împreună de către concubini.”

Regimul bunurilor în căsătorie

În cazul unei căsătorii, lucrurile stau complet diferit față de concubinaj. Conform legislației românești, bunurile dobândite după încheierea căsătoriei intră automat în regim de comunitate, cu excepția celor personale sau a celor primite prin donație sau moștenire, care rămân proprietate individuală.

Acest regim se aplică imediat după căsătorie și nu presupune așteptarea unor ani de conviețuire, oferind astfel claritate și siguranță pentru ambele părți.

În schimb, bunurile aduse în căsătorie sau dobândite înainte de mariaj rămân proprietatea fiecărui soț, cu excepția situației în care există un contract prenupțial care prevede altceva. Astfel, legislația protejează echilibrul financiar al fiecărui partener și clarifică ce intră în patrimoniul comun, evitând eventualele neînțelegeri sau conflicte.

Confuzia concubinaj – căsătorie

Confuzia apare frecvent între concubinaj și căsătorie. Mulți cred că simpla conviețuire îndelungată conferă drepturi asupra bunurilor partenerului, însă legislația nu recunoaște această presupunere.

Avocata Gabriela Ursărescu subliniază că doar bunurile achiziționate împreună în timpul concubinajului pot fi considerate comune, restul rămânând proprietatea celui care le deține.

Astfel, timpul petrecut împreună nu creează automat drepturi de proprietate, iar mitul celor ”5 ani de concubinaj” trebuie combătut pentru a evita neînțelegeri și litigii inutile.

