17 oct. 2025 | 14:41
de Cristian Cojocaru

După 80 de ani, inteligența artificială identifică ofițerul nazist din celebra fotografie a Holocaustului

Un istoric folosește inteligența artificială pentru a identifica un nazist dintr-o fotografie celebră a Holocaustului. (Foto: Metropol)

Un istoric german a folosit instrumente de inteligență artificială, coroborate cu arhive și mărturii, pentru a pune un nume celui care apare în una dintre cele mai cutremurătoare imagini ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Fotografia – realizată pe 28 iulie 1941, în cetatea din Berdîciv, în actuala Ucraină – surprinde un soldat cu ochelari țintind cu pistolul spre un bărbat în genunchi, în fața unei gropi comune, sub privirile altor membri SS. Cercetarea condusă de istoricul Jürgen Matthäus indică drept autor al execuției pe Jakobus Onnen.

Potrivit datelor adunate, Onnen era profesor (franceză, engleză și educație fizică), născut în 1906 la Tichelwarf, Germania, și devenit membru al partidului nazist din 1931. În august 1939 s-a înrolat în unitatea SS „Death’s Head” de la lagărul Dachau, apoi, din 1940, a activat în „Poliția de Ordine” în Polonia ocupată. În 1941 s-a alăturat Einsatzgruppe C, unitate însărcinată cu exterminarea „evreilor și partizanilor” pe teritoriul sovietic ocupat, notează The Guardian.

Fotografia, corecția de locație și rolul real al ai

Imaginea a fost mult timp asociată cu formula „Ultimul evreu din Vinnița”, însă analiza recentă a stabilit că masacrul a avut loc la Berdîciv, nu la Vinnița, iar datarea exactă este 28 iulie 1941. Revizuirea s-a bazat pe arhive, documente de familie și pe semnalări apărute după ce presa germană a relatat despre noile indicii privind locul și unitatea implicată.

Pentru verificare, imaginile au fost analizate în regim open-source cu sprijinul voluntarilor Bellingcat și al algoritmilor de recunoaștere, rezultând o potrivire „neobișnuit de ridicată”. Matthäus subliniază însă că AI nu este „glonțul de argint”, ci un instrument între altele: identificarea a rezultat din convergența asemănării faciale, a biografiei și a indiciilor circumstanțiale, cu control uman pe tot parcursul.

Imagine istorica Holocaust 2

„Ultimul evreu din Vinnița”. Pentru istoricul german stabilit în SUA, Jürgen Matthäus, „această imagine ar trebui să aibă aceeași greutate ca fotografia porții de la Auschwitz”. (Foto: Metropol)

Profilul călăului și victima încă necunoscută

Deși dedicat cauzei naziste, Onnen nu a fost promovat semnificativ și a murit în 1943, luptând împotriva partizanilor în regiunea Jîtomîr, Ucraina. Până acum, bărbatul în genunchi din fotografie rămâne neidentificat, iar următoarea etapă a proiectului urmărește consultarea arhivelor sovietice și, unde e cazul, sprijinul tehnologiilor moderne pentru a-i recupera identitatea.

Imagine istorica Holocaust 3

Jakobus Onnen — intrat în partidul nazist înainte de 1933 — provenea dintr-o familie bună. (Foto: Metropol)

Matthäus consideră că fotografia ar trebui să fie la fel de emblematică precum poarta de la Auschwitz, pentru că surprinde „contactul direct dintre ucigaș și cel care urmează să fie ucis” — esența execuțiilor în masă care au însoțit ocuparea estului. Identificarea presupusului trăgător nu schimbă oroarea scenei, dar restituie o parte din adevăr: arată cine a comis crima, unde s-a întâmplat și cum poate fi folosită tehnologia, responsabil, pentru a lumina istoria.

