„După 7 ani de căsătorie, am dreptul la casa moştenită de soţie?”. Sfatul avocatului

Unul dintre subiectele care ridică cele mai multe întrebări în cuplurile căsătorite este legat de împărțirea bunurilor. Mulți soți se întreabă dacă au drepturi asupra casei, terenului sau altor proprietăți moștenite de partener înainte de nuntă. Situația este cu atât mai frecventă atunci când, după ani de căsnicie, apar discuții privind drepturile patrimoniale.

Bunurile dobândite înainte de căsătorie rămân personale

Avocatul Gabriela Ursărescu a explicat clar că legea este foarte strictă în privința bunurilor moștenite sau dobândite înainte de căsătorie.

„Indiferent de perioada de timp care trece de la căsătorie, indiferent de câți ani sunteți căsătoriți, niciodată celălalt soț nu va avea drept la bunul soțului dobândit înainte de căsătorie”, a subliniat aceasta.

Cu alte cuvinte, dacă unul dintre soți a primit o casă prin moștenire înainte de a-și întemeia familia, partenerul nu poate revendica drepturi asupra ei, oricât timp ar trece de la momentul încheierii căsătoriei.

Singura excepție: moștenirea după deces

Totuși, există o situație în care soțul sau soția poate ajunge să aibă drepturi asupra unui astfel de bun: moștenirea. În momentul în care proprietarul inițial al casei moare, partenerul rămas în viață intră în rândul moștenitorilor.

„El va avea drept la un bun dobândit înainte de căsătorie doar în situația în care soțul care deține bunul decedează și celălalt soț îl moștenește”, a explicat avocatul Gabriela Ursărescu.

În această ipoteză, cota pe care o primește soțul supraviețuitor nu este fixă, ci depinde de ceilalți moștenitori care se află la succesiune.

Cum se stabilește procentul din moștenire

Împărțirea moștenirii nu urmează o regulă unică, ci se calculează în funcție de situația concretă. Astfel, ponderea pe care o va primi soțul rămas în viață depinde de prezența și de numărul celorlalți moștenitori legali, cum ar fi copiii, părinții sau alte rude.

„Cu ce procent? Depinde, în funcție de celelalte categorii de moștenitori care intră la succesiune”, a detaliat avocatul.

De exemplu, dacă există copii ai cuplului sau ai defunctului dintr-o relație anterioară, aceștia vor împărți bunurile alături de soțul supraviețuitor, conform cotelor stabilite de lege. În lipsa unor astfel de moștenitori, soțul rămas poate primi o cotă mai mare sau chiar întreaga proprietate.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.