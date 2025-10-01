Ultima ora
Femeia care cere 30.000 $ ca să-ți spună ce nume să-i pui copilului tău. O afacere care doar în America putea prinde și prospera
01 oct. 2025 | 11:39
de Vieriu Ionut

„După 7 ani de căsătorie, am dreptul la casa moştenită de soţie?”. Sfatul avocatului

ACTUALITATE
Un avocat explică dacă ai drept la casa moștenită de soț sau soție după ani de căsătorie

Unul dintre subiectele care ridică cele mai multe întrebări în cuplurile căsătorite este legat de împărțirea bunurilor. Mulți soți se întreabă dacă au drepturi asupra casei, terenului sau altor proprietăți moștenite de partener înainte de nuntă. Situația este cu atât mai frecventă atunci când, după ani de căsnicie, apar discuții privind drepturile patrimoniale.

Bunurile dobândite înainte de căsătorie rămân personale

Avocatul Gabriela Ursărescu a explicat clar că legea este foarte strictă în privința bunurilor moștenite sau dobândite înainte de căsătorie.

„Indiferent de perioada de timp care trece de la căsătorie, indiferent de câți ani sunteți căsătoriți, niciodată celălalt soț nu va avea drept la bunul soțului dobândit înainte de căsătorie”, a subliniat aceasta.

Cu alte cuvinte, dacă unul dintre soți a primit o casă prin moștenire înainte de a-și întemeia familia, partenerul nu poate revendica drepturi asupra ei, oricât timp ar trece de la momentul încheierii căsătoriei.

Singura excepție: moștenirea după deces

Totuși, există o situație în care soțul sau soția poate ajunge să aibă drepturi asupra unui astfel de bun: moștenirea. În momentul în care proprietarul inițial al casei moare, partenerul rămas în viață intră în rândul moștenitorilor.

„El va avea drept la un bun dobândit înainte de căsătorie doar în situația în care soțul care deține bunul decedează și celălalt soț îl moștenește”, a explicat avocatul Gabriela Ursărescu.

În această ipoteză, cota pe care o primește soțul supraviețuitor nu este fixă, ci depinde de ceilalți moștenitori care se află la succesiune.

Cum se stabilește procentul din moștenire

Împărțirea moștenirii nu urmează o regulă unică, ci se calculează în funcție de situația concretă. Astfel, ponderea pe care o va primi soțul rămas în viață depinde de prezența și de numărul celorlalți moștenitori legali, cum ar fi copiii, părinții sau alte rude.

„Cu ce procent? Depinde, în funcție de celelalte categorii de moștenitori care intră la succesiune”, a detaliat avocatul.

De exemplu, dacă există copii ai cuplului sau ai defunctului dintr-o relație anterioară, aceștia vor împărți bunurile alături de soțul supraviețuitor, conform cotelor stabilite de lege. În lipsa unor astfel de moștenitori, soțul rămas poate primi o cotă mai mare sau chiar întreaga proprietate.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, în urma unei explozii într-un imobil. Cel puţin o persoană ar fi murit
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, în urma unei explozii într-un imobil. Cel puţin o persoană ar fi murit
La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă
La cât setezi centrala termică pentru a economisi bani, dar să ai şi căldură în casă
Tesla Model Y rămâne lider în Europa, în timp ce piața mașinilor electrice trece de pragul de 20%
Tesla Model Y rămâne lider în Europa, în timp ce piața mașinilor electrice trece de pragul de 20%
SEO în era conținutului generativ: păstrează vocea umană în rezultate (P)
SEO în era conținutului generativ: păstrează vocea umană în rezultate (P)
Public tânăr, limbaj nou: cum atragi generația Z la teatru (P)
Public tânăr, limbaj nou: cum atragi generația Z la teatru (P)
Calcul exact pentru factura la energie, în iarna lui 2025. Preţurile cresc din nou
Calcul exact pentru factura la energie, în iarna lui 2025. Preţurile cresc din nou
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
Telefoanele simple cu butoane sunt revoluția anti-smartphone – Viață fără notificări, fără aplicații și cu mai multă intimitate
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Inteligența artificială, partener pentru angajați și motor al transformării digitale în România, conform celor mai recente sondaje
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Playtech Știri
Singura româncă invitată la petrecerea lui Jason Derulo, uimită de casa artistului: „Există un acvariu cu rechini în podea”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...