După 54 de ani, „Poarta spre Iad” pare că se stinge. Istoria locului fascinant și singurele vietăți care îi fac față

În inima deșertului Karakum din Turkmenistan, un crater uriaș plin de gaz arde neîntrerupt de peste jumătate de secol. Este vorba despre celebrul crater Darvaza, cunoscut și sub numele de „Poarta spre Iad”.

Poarta spre Iad, un loc care arde de decenii

Formațiunea „Poarta spre Iad” a apărut în 1971, după ce geologii sovietici au provocat prăbușirea accidentală a unei cavități subterane bogate în gaz natural, în timpul unui foraj. Pentru a evita eliberarea gazelor toxice, au decis să-i dea foc, presupunând că flăcările se vor stinge rapid. Planul însă a eșuat, iar incendiul arde neîntrerupt până astăzi — cel puțin conform relatărilor neoficiale, deoarece Turkmenistanul nu deține înregistrări oficiale despre incident.

Recent, în cadrul unei conferințe internaționale despre dezvoltarea hidrocarburilor, desfășurată în capitala Așgabat, specialiștii au anunțat că focul din crater începe, în sfârșit, să scadă în intensitate.

„Reducerea numărului de focare este aproape triplă”, a declarat Irina Luryeva, directoarea companiei energetice de stat Turkmengaz, citată de discoverwildlife.com.

Păianjenii, locuitorii craterului fierbinte

Deși pare imposibil ca viața să existe în mijlocul pământului încins și al vaporilor sulfuroși, există relatări conform cărora unii locuitori neobișnuiți au găsit o cale de supraviețuire: păianjenii. Nu există studii științifice care să confirme prezența lor în crater, însă cercetările realizate în zone similare arată că aceste arahnide pot trăi în medii extrem de fierbinți și bogate în gaze.

Martorii susțin că mai multe specii își țes pânzele chiar lângă marginea craterului, unde temperatura solului depășește 50°C. Lumină constantă ar acționa ca un uriaș far nocturn, atrăgând insectele zburătoare și oferind astfel hrană din belșug acestor vânători rezistenți la căldură.

Turkmenistanul, una dintre cele mai izolate țări ale lumii, deține a patra cea mai mare rezervă de gaz natural. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, este și cel mai mare emițător de metan din lume din cauza scurgerilor, afirmație respinsă de autorități.