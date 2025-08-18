Ultima ora
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump la Casa Albă. Negocieri importante privind concesii teritoriale şi garanţii de securitate
18 aug. 2025 | 18:54
de Badea Violeta

Dreptul de uzufruct viager asupra unei case sau apartament. Ce este şi ce spune Codul Civil

Legislație
Dreptul de a locui si folosi o proprietate imobiliara pe viata

Dreptul de uzufruct viager este o instituție juridică prin care o persoană poate folosi un bun imobil și îi poate culege fructele pe toată durata vieții, fără a-i deține însă proprietatea deplină. Este o practică frecvent folosită în contracte de donație sau vânzare cu clauză specială și este reglementată de Codul Civil.

Ce înseamnă uzufructul viager

Potrivit articolului 703 din Codul Civil, uzufructul este ”dreptul de a folosi bunul altei persoane și de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța”. Atunci când acest drept se acordă pentru întreaga durată a vieții celui care îl primește, el poartă denumirea de uzufruct viager.

Spre deosebire de alte forme de folosință, acesta poate fi constituit exclusiv în favoarea persoanelor fizice, în timp ce pentru persoanele juridice, legea impune o limită de maximum 30 de ani.

În esență, vorbim despre un echilibru între protecția oferită celui care se bucură de bun și grija față de proprietarul de drept, care își păstrează nuda proprietate. Astfel, uzufructul viager devine un instrument juridic cu o mare utilitate în viața de familie și în gestionarea patrimoniului.

Cum se poate constitui

Uzufructul poate fi dobândit prin diverse modalități: prin contract notarial (vânzare cu rezervă de uzufruct sau donație), prin testament ori prin hotărâre judecătorească.

Odată constituit, dreptul împarte proprietatea în două componente: nuda proprietate, care rămâne la titular, și uzufructul propriu-zis, exercitat de beneficiar.

În practică, asta înseamnă că uzufructuarul are dreptul să folosească imobilul și să încaseze eventuale venituri din chirii, dar nu poate vinde bunul.

Obligații și avantaje

Uzufructuarul trebuie să conserve substanța bunului, să facă reparațiile curente și să respecte destinația acestuia, în timp ce nudul proprietar păstrează dreptul de dispoziție și are obligația să suporte reparațiile majore.

Din punct de vedere financiar, autentificarea unui contract cu rezervă de uzufruct viager este mai avantajoasă decât o vânzare clasică, întrucât se transferă doar nuda proprietate. De asemenea, în cazul donațiilor între rude apropiate sau soți, legea prevede scutiri de impozit.

În concluzie, uzufructul viager este o soluție juridică utilă pentru a asigura folosirea unui bun imobil pe viață, oferind siguranță beneficiarului și păstrând totodată drepturile de proprietate pentru titular.

