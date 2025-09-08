Dreame a făcut valuri la IFA cu lansări revoluționare din domeniul soluțiilor robotice de curățenie și smart home

Dreame Technology a intrat în toamna 2025 cu motoarele turate la maximum. După ce a raportat o creștere de 140% a veniturilor în Europa Centrală, de Est și de Nord în primele șapte luni ale anului, brandul a ocupat la IFA Berlin un pavilion dedicat, unde a dezvăluit 22 de linii de produse , dintre care 15 categorii complet noi pentru ecosistemul său smart home. În prezent, Dreame este lider la încasări pe segmentul roboților de curățenie în Polonia, Danemarca, Suedia și Finlanda, iar în România a atins deja aproape 10% cotă de piață la mai puțin de un an de la lansare.

În spatele acestei accelerări se află o formulă clară: inovație orientată spre nevoile reale ale utilizatorilor , o strategie multi-canal bine rodată și suport post-vânzare extensiv (garanție de trei ani pentru modelele de top, 10 centre de reparații în Europa, echipă de asistență extinsă cu 250% în 2025). Compania spune că peste 60% dintre angajați lucrează în R&D și că deține peste 6.300 de brevete la nivel global, iar portofoliul său a ajuns în 6.000+ magazine din 100+ țări .

De la curățenie la un smart home complet

Cu motto-ul „ Empower Your Dream Life ”, Dreame face pasul dincolo de aspiratoarele robot către un ecosistem complet pentru casă: soluții de gătit, spălare, calitatea aerului, îngrijirea grădinii și chiar imagistică digitală. Ambiția e limpede: electronicele esențiale devin dispozitive inteligente, conectate , care lucrează împreună fără efort din partea utilizatorului.

Seria Aqua: podele spălate cu apă curată, în timp real

Noutatea majoră în curățenia pardoselilor este Seria Aqua , un nou tip de aspirator robot care păstrează mopul permanent curat în timpul funcționării. Aqua10 Ultra Roller Complete , anunțat cu disponibilitate în România la final de 2025, folosește AquaRoll™ pentru spălarea rolei cu apă curată și separarea apei murdare, FluffRoll™ pentru ridicarea prafului și îndepărtarea petelor, AutoSeal™ Roller Guard pentru protecția covoarelor și ThermoHub™ pentru autocurățare la 100°C – un mix gândit pentru locuințe cu copii sau animale, unde igiena zilnică contează.

Complementar, Aqua10 Ultra Track Complete introduce TrackSync™ : distribuire continuă de apă caldă pe traseu (menținută în intervalul 35–45°C conform testelor interne), reumplere automată cu soluție și presiune sporită pe zonele dure pentru a scoate petele „încăpățânate” din rosturi și fisuri.

Matrix10 Ultra: schimbă singur mopul și soluția în funcție de cameră

În premieră, Matrix10 Ultra aduce o stație de schimbare automată a mopurilor și un compartiment triplu pentru soluții , astfel încât robotul să aleagă singur „set-up-ul” corect pentru fiecare încăpere: peri de nylon pentru grăsime în bucătărie, burete pentru băi, mop termic pentru alte spații, plus soluții dedicate (neutralizarea mirosurilor de animale, îngrijire pentru lemn, curățenie generală). Rezultatul: curățenie mai eficientă, cu intervenție minimă din partea utilizatorului.

Cyber X și Cyber10 Ultra: robotica trece la nivelul următor

Conceptul Cyber X atacă una dintre marile nevoi reale: curățenie autonomă pe mai multe etaje . Sistemul Bionic QuadTrack™ funcționează ca un „mini-elevator” care urcă robotul pe scări , îl lasă să curețe, apoi îl coboară sau îl mută mai departe, eliminând complet mutările manuale.

Și mai spectaculos, Cyber10 Ultra devine primul aspirator robot cu braț robotic și sistem multi-unelte , construit pe ecosistemul CyberDex . Brațul Hyper-Flex (patru articulații, cinci grade de mobilitate, extensie până la 33 cm ) poate ridica obiecte de până la 500 g , muta obstacole, manevra perii și duze singur și curăța sub mobilier sau în colțuri adânci. Navigația e susținută de TriSight™ 360° (camere RGB și IR pe braț, senzori laser laterali, cartografiere 3D binoculară pe robot), pentru evitare de obstacole „la milimetru”.

H15 Mix: 7-în-1 pentru curățenie zilnică, uscat și umed

Dreame H15 Mix propune o platformă 7-în-1 pentru praf fin și lichide vărsate, cu 23.000 Pa putere de aspirare, design ultra-jos (înclinare 180° ) și roți Omni-wheel pentru mișcare lină. Pentru casele cu blănoși, racleta TangleCut™ 2.0 elimină instant firele de păr , iar Smart Ratio Cleaning ajustează automat aspirația, debitul de apă și detergentul în funcție de gradul de murdărie afișat pe ecranul LED. Autonomia ajunge până la 75 de minute la aspirare sau 65 de minute la spălare, cu baterie interschimbabilă – suficient pentru până la 400 m² la o singură trecere.

Seria A3 AWD: mașini de tuns iarba cu AI, precizie la margini

În grădină, seria A3 AWD mizează pe OmniSense™ 3.0 (LiDAR 3D + viziune AI binoculară) pentru hărți 3D în timp real și peste 300 de obiecte detectate/evitate . EdgeMaster™ 2.0 taie marginile cu o precizie sub 1,5 cm , iar discurile duble flotante se adaptează terenului. Motoarele 4WD cu roți Mecanum și suspensia robustă preiau pante, denivelări și pasaje înguste, păstrând o tăiere uniformă, bandă după bandă (lățime de 40 cm ).

O cameră de acțiune condusă integral de AI

Dreame a prezentat și prima cameră video de acțiune alimentată integral de AI , cu modele care intervin pe întreg fluxul – de la filmare la livrare. Dispozitivul identifică autonom subiecții , compune cadrele, optimizează culori, gamă dinamică, tonuri ale pielii și detalii „la nivel de pixel”, într-un corp foarte compact . O Interfață Magnetică Omni-Direcțională deschide calea unui ecosistem de accesorii și aplicații, în logica „ Hardware ca Fundament, Algoritmi ca Facilitatori, Ecosistem prin Co-Creation ”.

Notă privind temperaturile : conform testelor interne, apa evacuată pentru spălare este menținută în intervalul 35–45°C (vârf 45°C după ~4 minute), valorile reale putând varia. Distanța față de perete pentru curățarea cu peria frontală poate ajunge la 0 mm în anumite scenarii de test.

Disponibilitate în România : Dreame a confirmat Aqua10 Ultra Roller Complete cu lansare locală la final de 2025 ; alte produse din ecosistem vor fi comunicate pe măsură ce intră pe piață. Până atunci, brandul continuă să extindă rețeaua și să susțină modelele de top cu garanție trei ani și servicii locale dedicate.