Dragoș Bucur s-a retras din juriul “Românii au talent”, iar acum s-a aflat cine i-ar lua locul. Surpriză pentru fanii celebrei emisiuni

Sezonul 16 al show-ului „Românii au talent” se anunță plin de schimbări și surprize pentru telespectatori. După trei ani la masa juriului, Dragoș Bucur a anunțat oficial că nu va mai face parte din echipa emisiunii de la Pro TV. Actorul a intrat în juriu în 2022 și a fost apreciat pentru naturalețea, umorul și observațiile sale directe, însă acum a decis să facă o pauză de la televiziune.

Anunțul care a luat prin surprindere publicul

Pe 20 august, Dragoș Bucur a postat pe Instagram un mesaj prin care le-a transmis fanilor că aventura lui în cadrul „Românii au talent” a ajuns la final.

„Acum trei ani am intrat în echipa Românii au talent. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi extraordinari, plini de umor și înțelegere. Le mulțumesc pentru toate zilele minunate petrecute împreună. De anul acesta, show-ul merge mai departe fără mine. Fac o pauză de televiziune, dar ne revedem în cinema și pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde pregătim un nou sezon plin de surprize”, a scris actorul în mediul online.

Fanii au reacționat imediat, exprimându-și regretul în comentarii. Mulți au mărturisit că îi vor simți lipsa, iar printre mesajele de încurajare s-a numărat și cel al colegului său de juriu, Andi Moisescu. „Îți mulțumesc pentru toate emoțiile pe care le-am trăit împreună. A fost o onoare să te am alături în această emisiune. Îți doresc să te bucuri de noile proiecte cel puțin la fel de mult cum te-ai bucurat de ‘Românii au talent’. Toată admirația mea!”, a transmis Andi.

Cine îi va lua locul lui Dragoș Bucur

La scurt timp după anunțul plecării, Pro TV a confirmat că „Românii au talent” revine cu sezonul 16 și un nou jurat. Pe pagina oficială a emisiunii a fost publicată o imagine misterioasă, cu mesajul: „Românii au Talent revine cu Sezonul 16 și cu o mega surpriză! Un nou jurat intră în echipă! Cine credeți că e?”.

Internauții au început imediat să speculeze nume precum Andreea Marin, Lidia Buble sau Ana Morodan, judecând după tunsoare. Însă, potrivit surselor cancan.ro, juratul surpriză ar fi chiar actrița Carmen Tănase. Dacă informația se confirmă, aceasta se va alătura Andrei, lui Mihai Bobonete și lui Andi Moisescu, completând astfel echipa de jurați a unuia dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România.

Ce urmează pentru Dragoș Bucur

Actorul a subliniat că plecarea sa nu înseamnă o retragere definitivă din lumina reflectoarelor. În perioada următoare, el se va concentra pe proiectele din cinematografie și pe emisiunea „Bucurii la țară”, pe care o realizează împreună cu familia. De asemenea, nu a menționat nimic despre implicarea sa viitoare în emisiunea „Visuri la cheie”, astfel încât rămâne de văzut dacă va continua sau nu acest proiect.