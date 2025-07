Dr. Mario Mocanu, MedLife: „Folosim anestezia locală pentru confort total și recuperare rapidă”

În ultimii 30 de ani chirurgia umărului s-a dezvoltat extrem de mult, astfel că astăzi se poate interveni minim invaziv și în România, ceea ce constituie un mare avantaj pentru persoanele care au probleme cu umărul și necesită operații. „Două dintre cele mai frecvente afecțiuni care necesită intervenție chirurgicală sunt ruptura coafei rotatorilor și conflictul subacromial”, a semnalat dr. Mario Ovidiu Mocanu, medic specialist ortopedie-traumatologie la Hyperclinica MedLife Brașov, care s-a specializat în Belgia în acest tip de chirurgie. Medicul român a revenit în țară după 4 ani și practică cu mult succes acest tip de chirurgie, având la activ peste 1.000 de operații ale umărului. Astfel de intervenții pot fi făcute și sub anestezie locoregională, iar medicii de la MedLife fac acest lucru.

Durerea de umăr are multiple cauze. Una dintre cele mai comune o reprezintă ruptura coafei rotatorilor. Aceasta este și o cauză frecventă a dizabilității în rândul adulților. În fiecare an, aproape 2 milioane de oameni din SUA merg la ortoped din cauza acestei probleme.

Coafa rotatorilor

O astfel de ruptură poate slăbi umărul, astfel că persoana în suferință este nevoită să efectueze cu mari dureri și cu dificultate multe dintre activitățile zilnice, cum ar fi pieptănatul sau îmbrăcatul. Persoanele care fac ridicări repetitive deasupra capului sau care prestează activități ce presupun ridicarea brațelor deasupra capului precum: pictorii, dulgherii, zidarii, constructorii, sunt expuse riscului de ruptură a coafei rotatorilor.

Sportivii sunt deosebit de vulnerabili, în special jucătorii de tenis și de baseball, din cauza suprasolicitării articulațiilor umerilor. Dar această problemă poate apărea și din cauza unei căzături care determină o leziune traumatică. „În jur de 25% dintre pacienții care au nevoie de intervenție chirurgicală sunt cu ruptura coafei rotatorilor, iar alți 25% cu impingementul subacromial, denumit și conflictul subacromial. Mai există și a treia afecțiune, calcificarea de tendoane ale coafei rotatorilor. Sunt în jur de 20% dintre pacienți cu această problemă”, a explicat dr. Mario Mocanu.

Operația devine necesară doar atunci când tratamentele conservatoare – precum fizioterapia, medicamentele antiinflamatoare sau infiltrațiile – nu mai dau rezultate.

Conflictul subacromial sau impingementul subacromial

Sindromul de impingement subacromial (SAIS) este cea mai frecventă tulburare a umărului, reprezentând 44-65% dintre toate cazurile care implică durerea de umăr și care se prezintă la cabinetul unui medic, potrivit literaturii de specialitate. Conflictul subacromial ori SAIS cuprinde un spectru mai larg de patologii ale spațiului subacromial, inclusiv rupturi parțiale ale coafei rotatorilor, tendinita coafei, tendinita subcalcificată, tendinita subacromială. Principalele consecințe ale SAIS sunt pierderea funcțională și dizabilitatea.

„Peste 50-60% dintre consultații sunt doar pentru probleme de umăr. În fiecare zi în care am program de consultații vin pacienți cu probleme de umăr. Înainte de tratamentul chirurgical pentru anumite patologii ale umărului, pacientul face fizioterapie, tratament anti-inflamator, infiltrații. Când aceste soluții neinvazive nu funcționează, se trece la chirurgie”, a subliniat dr. Mocanu.

Când este necesară operația?

Printre cele mai frecvente afecțiuni care necesită intervenție chirurgicală se numără:

Ruptura coafei rotatorilor.

Conflictul subacromial (impingement subacromial) .

Instabilitatea umărului și dislocările repetate, întâlnite frecvent la sportivi.

Artroza avansată, care duce la distrugerea cartilajului și limitarea severă a mișcărilor.

Fracturile instabile sau deplasate, care necesită reconstrucție chirurgicală.

Chirurgia umărului este o chirurgie care se învață mai greu și instruirea medicilor durează mai mult timp decât în chirurgia genunchiului. Medicii tineri din România se specializează în chirurgia umărului în centre specializate din Europa, precum Belgia, Franța, Germania, Spania, Anglia, dar și în America.

Ce tipuri de operații se fac?

Tehnologia medicală modernă permite efectuarea unor intervenții complexe prin metode minim invazive. Cele mai frecvente sunt:

Artroscopia – folosită pentru repararea leziunilor, rupturilor și inflamațiilor din zona umărului.

Repararea coafei rotatorilor – pentru restabilirea funcției musculare și articulare.

Stabilizarea umărului – în cazurile de instabilitate.

Artroplastia (protezarea umărului) – pentru cazuri avansate de artroză.

Fixarea fracturilor – cu plăci și șuruburi, acolo unde este nevoie.

Intervenții moderne, cu anestezie „minim invazivă”

MedLife Brașov are infrastructura necesară, respectiv dotarea cu aparatura necesară și materialele de care au nevoie medicii să poată opera umărul la fel de bine cum o fac ortopezii din centrele europene vestite. „Mai mult decât atât și foarte important este că această intervenție chirurgicală a umărului minim invazivă este făcută cu ajutorul anesteziei este minim invazive, adică utilizarea anesteziei regionale. Pacientului i se face o mică injecție la nivelul gâtului care adoarme nervii periferici ai umărului pentru 10-12 ore. Pacientul este în poziție semi-șezută pe masa de operație, stă ca la o ședință la dentist, astfel că are loc o intervenție eficientă și confortabilă pentru pacient, iar această anestezie ține și 12-14 ore”, a explicat ortopedul.

Practic, pacientul este conștient pe toată durata operației. „Foarte important este că pacientul nu are durere deloc timp de o zi, cât stă la spital. A doua zi pleacă acasă doar cu calmante care se administrează la nivel oral”, a spus dr. Mario Ovidiu Mocanu.

Protezarea umărului – tot mai frecventă și în România

Dacă în trecut protezele de umăr erau rare, astăzi devin tot mai frecvente și în România. Deși recuperarea este puțin mai lungă decât în cazul altor intervenții, beneficiile sunt majore, mai ales pentru pacienții de peste 60 de ani. Persoanele care i se adresează dr. Mocanu pentru protezarea umărului au, de regulă, vârste între 40 și 80 de ani. „Cea mai mare frecvență este a pacienților în jurul vârstei de pensionare, 65- 70 de ani. Durata de viață a unei proteze este de 20-30 de ani, iar dacă este nevoie, se poate înlocui cu una de revizie. Tehnologia a avansat enorm și oferă opțiuni excelente pentru pacienți, indiferent de vârstă”, a afirmat ortopedul.

Are însă și pacienți mai tineri și un caz pe care nu-l va uita curând este cel al unui bărbat de 40 de ani, care a ajuns la MedLife Brașov cu o infecție persistentă la umăr după patru intervenții eșuate în altă unitate medicală. După ce fractura s-a infectat și mobilitatea membrului superior a devenit nulă, medicii nu mai reușeau să controleze infecția. „Pacientul era pseudo-paralitic, nu își putea folosi deloc brațul drept. Infecția era persistentă și necesita o abordare complet diferită”, a relatat medicul. Tânărul nu avea mobilitate deloc în brațul drept, parcă avea o pareză. Nu putea să facă la nivelul umărului niciun fel de activitate, nici măcar nu putea să ridice mâna la nivel orizontal. Dar dr. Mocanu i-a dat o nouă șansă. A efectuat o a cincea intervenție pentru curățarea chirurgicală a zonei afectate. Pacientul a urmat un tratament antibiotic de trei luni și, după confirmarea dispariției infecției, ortopedul i-a pus o proteză totală inversată, o soluție rar folosită la pacienții tineri, dar singura viabilă în acest caz.

„Rezultatul a fost impresionant. Recuperarea a fost de 95%, fără durere și cu mobilitate aproape completă. Pacientul și-a reluat viața normală, inclusiv activități fizice intense. Practic face tot ce făcea și înainte de a fi bolnav, orice activitate, de la sport, la muncă fizică, orice”, a mărturisit medicul.

Cel mai tânăr pacient operat: o problemă ascunsă de 3 ani

Un tânăr de 18 ani, sportiv, înotător, a suferit o fractură de claviculă în urma unei căzături pe gheață. Deși a fost tratat inițial, a continuat să aibă episoade repetate de blocaj al umărului. După un RMN detaliat și evaluare la MedLife, s-a descoperit o bucată de 4 cm de cartilaj desprins din capul humeral care migra în articulație și provoca blocajele.

„L-am internat pe tânăr, am efectuat o artroscopie minim invazivă și cu anestezie locoregională și am extras un fragment mare de cartilaj. Iar de-a doua zi, pacientul a remarcat că are mobilitate 100% și că nu mai are fenomenele de blocaj pe care le-a avut înainte și, evident, a plecat acasă. Pacienții tineri evoluează cel mai rapid dintre toți pacienții. Acest tânăr este bine, și-a reluat toate activitățile, chiar urmează să dea un examen la școala de șoferi”, a povestit dr. Mocanu.

Operația de umăr nu este prima opțiune, ci ultima soluție atunci când tratamentele clasice nu mai dau rezultate. Cu toate acestea, datorită progresului medical, intervențiile sunt acum mai sigure, mai rapide și mai puțin traumatizante pentru pacient.

„Aceste trei patologii le întâlnim la consultație aproape în fiecare zi. Dacă tratamentul anti-inflamator, infiltrația, fizioterapia nu rezolvă problema, se trece la intervenția chirurgicală. Inclusiv în cazul pacienților care făceau dializă de trei ori pe săptămână, cu insuficiență renală cronică, unde există contraindicații pentru anestezie generală, am reușit să rezolvăm patologia umărului cu anestezie locoregională”, a completat medicul. Spitalizarea oferă acces imediat la investigații de înaltă precizie – analize de sânge, imagistică modernă, evaluări multidisciplinare, în plus astfel există siguranța că evoluția pacientului este atent monitorizată, chiar și în cazul intervențiilor minim invazive.

