Două tramvaie s-au ciocnit în Timișoara. Trei persoane au fost rănite

Un accident între două tramvaie a avut loc vineri în Piața Traian din Timișoara, provocând rănirea a trei persoane, potrivit Antena 3 CNN. Incidentul s-a produs după ce unul dintre vehicule pare să fi deraiat, iar impactul a avut consecințe vizibile asupra pasagerilor și tramvaielor.

Accident cu două tramvaie la Timișoara

Din primele date, două persoane au fost rănite în primul tramvai, iar o a treia persoană a fost rănită în celălalt tramvai implicat. Toți cei trei răniți sunt conștienți și cooperanți, refuzând transportul la spital. Salvatorii le-au acordat îngrijiri medicale la fața locului, pentru a se asigura că starea lor este stabilă.

La locul incidentului au intervenit rapid forțele de ordine: trei autospeciale ale pompierilor, un echipaj SMURD și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Echipele au acordat asistență celor răniți și au gestionat situația pentru a preveni alte incidente.

„Vorbim de un accident între două tramvaie, într-o piață din Timișoara, după ce, se pare, unul din tramvaie ar fi deraiat. Vehiculele s-au lovit, iar în urma impactului au fost rănite două persoane dintr-un tramvai și o a treia persoană din celălalt tramvai. Toate aceste trei persoane au primit îngrijiri medicale, însă au refuzat transportul la spital. Polițiști sunt și ei aici, la fața locului, și au izolat zona accidentului, în încercarea de a stabili cu exactitate ce anume s-a întâmplat. Într-o stare de panică sunt și cele două femei vatman aflate la manșa tramvaielor. Ele au primit, de asemenea, îngrijiri medicale”, a relatat corespondentul Antena 3 CNN.

Poliția a deschis o anchetă

Imaginile surprinse de la fața locului arată geamuri sparte ale tramvaielor, iar cioburile s-au împrăștiat pe scaunele pasagerilor, creând panică în mijloacele de transport.

Autoritățile locale și echipele de poliție au izolat zona pentru a permite efectuarea anchetei și pentru a preveni orice alt risc pentru trecători și participanți. Cercetările sunt în curs pentru a stabili circumstanțele exacte care au condus la acest accident și pentru a determina dacă deraierea a fost cauza principală sau a fost urmată de alte defecțiuni sau erori umane.

Reprezentanții serviciilor de urgență au asigurat că răniții sunt în afara oricărui pericol, însă recomandă prudență în apropierea zonei până la finalizarea evaluării complete a incidentului.