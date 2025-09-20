Ultima ora
20 sept. 2025 | 08:18
de Iulia Kelt

Două aplicații absolut gratuite care te ajută să recapeți spațiul de stocare pierdut de pe Mac

TEHNOLOGIE
Două aplicații absolut gratuite care te ajută să recapeți spațiul de stocare pierdut de pe Mac
Cum faci loc pe Mac / Foto: Joseph Maldonado

Dacă folosești un Mac, probabil ai observat că spațiul de stocare se umple rapid și deseori nu știi exact ce îl ocupă.

Instrumentul nativ macOS afișează frecvent „System Data”, un termen general pentru fișiere pe care sistemul de operare nu le poate clasifica.

Aceste fișiere pot include cache-uri, fișiere temporare, backup-uri vechi sau alte date ascunse. Din fericire, există două aplicații gratuite care te ajută să vezi exact ce ocupă spațiu și să recuperezi gigabytes pierduți: OmniDiskSweeper și GrandPerspective.

Limitările instrumentului nativ de stocare macOS

Instrumentul de raportare al macOS, lansat odată cu macOS Sierra, clasifică spațiul în categorii precum Photos, Documents, Trash și altele.

Este util pentru o privire rapidă asupra stocării, dar nu oferă detalii precise despre ce se află în „System Data”.

Dacă încerci să afli ce fișiere sau foldere consumă sute de gigabytes, vei fi frustrat. Poți descoperi, spre exemplu, backup-uri vechi de iPhone sau alte fișiere pe care nu le mai folosești, care ocupă spațiu valoros.

În această situație, OmniDiskSweeper și GrandPerspective vin în ajutor, oferindu-ți control complet asupra stocării.

Cum te ajută OmniDiskSweeper și GrandPerspective

OmniDiskSweeper scanează fiecare folder și fișier de pe Mac și îți arată exact cât spațiu ocupă fiecare element. Interfața sa, asemănătoare Finder-ului, îți permite să navighezi printre foldere și să ștergi fișierele pe care nu le mai folosești.

Astfel, poți descoperi foldere ascunse, cum ar fi ~/Library/Containers/com.apple.mediaanalysisd, care uneori poate ocupa zeci de gigabytes din cauza unor bug-uri în macOS. Actualizând sistemul, spațiul poate fi eliberat imediat.

GrandPerspective folosește o abordare vizuală: fiecare fișier este reprezentat printr-un pătrat, iar dimensiunea acestuia reflectă mărimea fișierului.

Acest lucru te ajută să identifici rapid fișiere mari uitate, cum ar fi clipuri video sau arhive vechi, și să le elimini pentru a recâștiga spațiu pe Mac. Astfel, poți vedea imediat ce ocupă cel mai mult și poți acționa direct.

Combinând aceste aplicații cu instrumentul nativ macOS, poți găsi fișiere inutile, foldere ascunse sau backup-uri vechi și să recuperezi sute de gigabytes de spațiu.

Astfel, Mac-ul tău va funcționa mai eficient, notificările de „low storage” vor dispărea, iar tu vei avea control total asupra spațiului de stocare.

