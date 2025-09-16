Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare, după ce a fost prins drogat la volan. Ce sumă trebuie să plătească statului

Ultima ora
Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: "Știm parcursul pe teritoriul românesc!"
16 sept. 2025 | 09:47
de Vieriu Ionut

ACTUALITATE
Dorian Popa, condamnat la 8 luni de închisoare cu amânare

Cariera unui artist cunoscut poate fi umbrită în orice moment de probleme cu legea. Este și cazul lui Dorian Popa, care a primit luni o nouă sentință din partea magistraților, după ce în urmă cu doi ani a fost oprit de polițiști în trafic și depistat sub influența drogurilor.

Incidentul care a declanșat dosarul penal

Totul a început pe 27 octombrie 2023, atunci când Dorian Popa a fost tras pe dreapta de polițiști în județul Ilfov. Artistul conducea un Lamborghini Huracan, moment în care agenții de la rutieră au decis să efectueze un control. Testele realizate la fața locului au arătat că acesta se afla sub influența canabisului, fapt ce a dus imediat la deschiderea unui dosar penal pe numele său.

De atunci, cazul a fost analizat în mai multe etape, iar procesul a ajuns recent în atenția Curții de Apel București.

Decizia instanței în cazul lui Dorian Popa

Magistrații au decis să îl condamne pe Dorian Popa la 8 luni de închisoare, însă pedeapsa este cu amânarea executării. Judecătorii au menținut aceeași soluție pronunțată anterior, chiar dacă dosarul a fost rejudecat.

Pe lângă această pedeapsă, artistul trebuie să achite și suma de 1.700 de lei statului român, reprezentând cheltuieli judiciare. În plus, instanța a stabilit că, dacă Dorian Popa nu va respecta condițiile impuse pe perioada amânării, există riscul ca pedeapsa cu executare să fie pusă în aplicare.

O condamnare cu amânare și consecințele ei

Sentința pronunțată nu este definitivă, însă rămâne o decizie importantă care ar putea influența viitorul artistului. Pedeapsa cu amânare presupune că acesta nu va ajunge în închisoare dacă își respectă toate obligațiile legale pe durata termenului de supraveghere.

Chiar și în aceste condiții, episodul din Ilfov continuă să aibă un impact asupra imaginii sale publice, fiind unul dintre cele mai discutate cazuri din showbiz-ul românesc în ultimii ani.

Deși pedeapsa nu presupune închisoare cu executare, artistul rămâne sub supravegherea legii, iar eventualele abateri pot duce direct la încarcerare. În plus, obligația de a plăti cheltuielile judiciare arată că instanța tratează cu seriozitate asemenea situații.

