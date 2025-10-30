Donald Trump explică retragerea de trupe din România: „Nu este foarte importantă”

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 10:29
de Daoud Andra

Președintele american Donald Trump a oferit, joi, primele explicații referitoare la decizia Statelor Unite de a reduce prezența militară în România, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă să tensioneze flancul estic al NATO. Într-o discuție cu jurnaliștii la bordul avionului prezidențial Air Force One, liderul de la Casa Albă a afirmat că reducerea forțelor americane din România nu este „foarte importantă”.

Donald Trump, despre retragerea trupelor

„Care este raționamentul din spatele reducerii forțelor din România, retragerea de trupe americane?”, l-a întrebat un reporter. Președintele a răspuns scurt: „Va trebui să întrebați… adică aș putea să vă spun și eu, dar nu e foarte importantă. Nu e mare lucru”. Declarația a venit la doar o zi după ce Pentagonul a confirmat oficial schimbarea posturii militare americane în Europa.

Potrivit anunțului făcut miercuri, Statele Unite își ajustează prezența pe frontul estic al continentului, în special în România, într-o mișcare pe care administrația Trump o descrie drept o „optimizare strategică”. Conform Ministerului Apărării Naționale (MApN), România și aliații săi au fost informați în prealabil despre această decizie. Măsura vizează inclusiv forțele americane staționate la baza Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ 1.000 de militari americani vor rămâne dislocați în țară, continuând să participe la misiuni de descurajare și apărare colectivă.

Departamentul de Război al SUA (Ministerul Apărării) a precizat într-un comunicat că această modificare „nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa și nici un semnal al unei diminuări a angajamentului față de NATO sau față de Articolul 5”. Dimpotrivă, se arată în mesaj, este un semn că „Europa și-a crescut capacitatea și și-a asumat mai mult responsabilitatea pentru propria apărare”.

Mesajul transmis de Pentagon

„Ca parte a procesului deliberat al secretarului Războiului pentru a asigura o postură echilibrată a armatei Statelor Unite, Brigada Infanterie a Doua a Diviziei Aeropurtate a 101-a va fi redesfășurată, după program, înapoi la baza din Kentucky, fără înlocuitor”, a precizat Pentagonul.

În aceeași declarație, oficialii americani subliniază că ajustarea nu va schimba echilibrul de securitate din regiune: „Statele Unite mențin o prezență robustă în teatrul european de operațiuni și capacitatea de a desfășura rapid forțe și echipamente pentru a susține prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-i proteja pe aliații NATO.”

În România, autoritățile au confirmat că misiunile comune cu partenerii americani vor continua, chiar și cu efective reduse. „Vor rămâne în continuare aproximativ o mie de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a declarat purtătorul de cuvânt al MApN.

Decizia vine într-un context geopolitic complicat, marcat de prelungirea conflictului din Ucraina și de eforturile NATO de a consolida apărarea pe flancul estic. Chiar dacă Donald Trump a ales să minimalizeze importanța acestei mișcări, mesajul Pentagonului rămâne clar: Statele Unite nu se retrag din Europa, ci își calibrează resursele pentru a menține un echilibru eficient între angajamentele globale și nevoile strategice din regiune.

