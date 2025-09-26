Donald și Melania Trump, surprinși pentru prima dată într-o conversație tensionată pe Marine One. Imaginile au devenit virale

Donald și Melania Trump au fost surprinși într-o discuție aprinsă pe Marine One, elicopterul prezidențial american, după vizita la ONU. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, stârnind comentarii și speculații despre tensiunile dintre cei doi. Ulterior, cuplul prezidențial a fost văzut într-o manieră mult mai calmă, ținându-se de mână în timp ce traversa peluza sudică a Casei Albe.

Donald și Melania Trump, discuția tensionată pe Marine One

În imaginile surprinse pe Marine One, Donald Trump a fost văzut arătând cu degetul spre soția sa, în timp ce Melania Trump clătina din cap, semn al unei conversații evidente aprinse.

Scena a fost surprinsă imediat după întoarcerea de la vizita la ONU și a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, relatează Mirror.

Cuplul prezidențial, cunoscut pentru aparițiile sale publice atent orchestrate, a arătat o fațetă mai puțin obișnuită, tensionată, ceea ce a amplificat interesul publicului pentru moment.

Cum s-au comportat cei doi soți în public

La scurt timp după discuția avută pe Marine One, Donald și Melania Trump au fost văzuți coborând din elicopter ținându-se de mână, traversând peluza sudică și intrând în Casa Albă.

Gestul contrastant cu tensiunea observată anterior a fost remarcat de jurnaliști și internauți, sugerând că momentul conflictual din elicopter nu a afectat relația lor în public.

Această scenă a oferit un alt context pentru interpretarea comportamentului cuplului prezidențial, indicând că aparențele tensionate pot fi temporare și nu neapărat definitorii pentru relația lor.

Reacția lui Donald Trump după vizita la ONU

Liderul Statelor Unite ale Americii a făcut o declarație aprinsă la ONU, susținând că el și soția sa au fost victime ale unui ”triplu sabotaj”.

”Cele două lucruri pe care le-am primit de la ONU sunt o scară rulantă proastă şi un prompter prost”, a spus el.

Ulterior, într-un mesaj lung şi furios pe reţeaua sa Truth Social, Donald Trump a afirmat: ”Nu a fost o coincidenţă, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie ruşine. Trimit o copie a acestei scrisori secretarului general (al Naţiunilor Unite) şi cer o anchetă imediată”.

”Ceea ce s-a întâmplat ieri la Naţiunile Unite este O RUŞINE – Nu unul, nu două, ci trei evenimente rău intenţionate!”, a mai scris el în același mesaj.