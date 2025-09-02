Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
02 sept. 2025 | 07:46
de Diana Dumitrache

Doliu la Hollywood! Actorul Graham Greene, cunoscut din „Dansează cu lupii”, „The Last of Us” și „Tulsa King”, a murit la 73 de ani

ENTERTAINMENT
Doliu la Hollywood! Actorul Graham Greene, cunoscut din
4imagini
Graham Greene, actor canadian nominalizat la Oscar (Sursa foto: Profimedia)

Graham Greene, actor canadian nominalizat la Oscar și una dintre figurile marcante ale comunității Primele Națiuni la Hollywood, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani, într-un spital din Toronto, după o boală îndelungată, relatează The Guardian.

Actorul Graham Greene a murit

„A fost un om cu principii, un caracter integru și o etică remarcabilă. Ne va lipsi pentru totdeauna”, a declarat agentul său, Michael Greene, pentru Deadline.

Născut în 1952, în Ohsweken, în Rezervația celor Șase Națiuni din Ontario, Greene a început să joace în timp ce lucra ca inginer de sunet, fiind încurajat de un prieten să citească un scenariu. A debutat pe scenă în anii 1970, în producții canadiene și britanice, iar pe ecran a apărut prima dată în 1979, în serialul The Great Detective. Primul său rol important în cinema a venit cu filmul biografic Running Brave (1983).

Consacrarea sa internațională a avut loc în 1990, când Kevin Costner l-a distribuit în rolul vraciului Lakota Sioux, Kicking Bird, în westernul multipremiat Dansează cu lupii. Interpretarea i-a adus o nominalizare la Oscar și l-a propulsat la Hollywood.

De-a lungul carierei, a jucat în filme notabile precum Thunderheart (1992), Maverick (1994), Die Hard with a Vengeance (1995), The Green Mile (1999) și The Twilight Saga: New Moon (2009).

Activitate recentă și recunoaștere

În ultimii ani, Greene a apărut în seriale de succes precum Reservation Dogs (FX, regizat de Taika Waititi), The Last of Us (HBO), 1883 și Tulsa King (Taylor Sheridan). A rămas activ până la final, fiind implicat și în proiecte care urmează să fie lansate.

Pentru contribuția sa artistică, Greene a primit de-a lungul timpului premii Grammy, Gemini și Canadian Screen Awards și are o stea pe Walk of Fame-ul Canadei. În iunie 2025, i-a fost decernat Premiul Guvernatorului General al Canadei pentru întreaga carieră în artele spectacolului.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
Noul trend de pe TikTok care se lasă cu amenzi pentru părinți, după ce copiii sună la 112
2 septembrie în istorie: de la tragedii urbane la momente de cotitură mondială
2 septembrie în istorie: de la tragedii urbane la momente de cotitură mondială
iPhone 17 pregătește o mutare neașteptată în Europa: SIM-ul fizic ar putea deveni istorie
iPhone 17 pregătește o mutare neașteptată în Europa: SIM-ul fizic ar putea deveni istorie
Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România
Cum am ajuns să avem cele mai ieftine apartamente și case din Europa, deși pare imposibil. Cât plătești pe metru pătrat util în România
Noile schimbări la cartea funciară în 2025. Ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii de locuințe
Noile schimbări la cartea funciară în 2025. Ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii de locuințe
Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul financiar de la stat pentru plata facturii la curent. Cum depui cererea online, ce trebuie să faci
Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul financiar de la stat pentru plata facturii la curent. Cum depui cererea online, ce trebuie să faci
Cercetătorii descoperă că ChatGPT influențează felul în care vorbim
Cercetătorii descoperă că ChatGPT influențează felul în care vorbim
Revista presei
Adevarul
Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 2 septembrie 2025. Ce zodie face o alegere care îi schimbă destinul
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!