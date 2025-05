Doliu în cinematografie: actorul din „Kramer vs. Kramer”, laureat cu trei Oscaruri, s-a stins din viață

Robert Benton, unul dintre cei mai influenți regizori și scenariști de la Hollywood, s-a stins din viață la vârsta de 92 de ani, duminică, 11 mai. Laureat a trei Premii Oscar și celebru pentru capodopera ”Kramer vs. Kramer”, Benton a marcat definitiv istoria cinematografiei americane prin sensibilitatea și profunzimea poveștilor sale. Vestea morții sale a fost confirmată de Marisa Forzano, fosta sa asistentă.

Robert Benton, un artist complet: scenarist, regizor și admirator al noului val francez

Robert Benton și-a început cariera în lumea filmului în 1964, regizând scurtmetrajul ”A Texas Romance 1909”. Abia în 1979 a atins consacrarea internațională, odată cu drama ”Kramer vs. Kramer”, o peliculă care avea să cucerească nu mai puțin de cinci Premii Oscar, dintre care două i-au revenit chiar lui Benton: pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu adaptat.

Filmul, apreciat pentru delicatețea cu care abordează drama unui divorț și implicațiile sale emoționale, a devenit un reper în istoria cinemaului american. Interpretările actorilor Dustin Hoffman și Meryl Streep au fost memorabile, iar povestea intimă, inspirată de realitățile sociale ale vremii, a fost lăudată pentru autenticitate.

Benton a fost adesea comparat cu regizorii francezi ai ”noului val”, în special cu François Truffaut, pe care l-a admirat profund. Potrivit The New York Times, studiourile de la Hollywood l-ar fi preferat inițial chiar pe Truffaut pentru regia lui „Kramer vs. Kramer”, dar destinul a făcut ca această operă să îi revină lui Benton, care i-a dat o amprentă unică.

Trei Oscaruri și o carieră de referință

În 1985, Robert Benton a obținut cel de-al treilea premiu Oscar pentru scenariul filmului ”Places in the Heart”, o dramă tulburătoare cu Sally Field în rol principal. Până atunci, colaborase din nou cu Meryl Streep în ”Still of the Night” (1982), un thriller în care a jucat și Roy Scheider.

Un alt moment marcant din cariera sa a fost ”Nobody’s Fool” (1994), o dramă cu accente de comedie în care Paul Newman a avut un rol remarcabil. Filmul a fost aclamat pentru subtilitatea dialogurilor și profunzimea personajelor, amprente stilistice caracteristice lui Benton.

Ultimele proiecte și moștenirea lăsată

Spre finalul carierei, Robert Benton a lucrat cu doi titani ai filmului contemporan – Anthony Hopkins și Nicole Kidman – în drama ”The Human Stain”. Deși s-a retras treptat din lumina reflectoarelor, Benton a rămas o figură respectată, admirată pentru rafinamentul cinematografic și eleganța narativă.

Prin opera sa, Robert Benton a reușit să contureze portrete emoționale profunde și să ofere publicului povești care rămân actuale și astăzi. Moartea sa reprezintă o pierdere uriașă pentru lumea filmului, dar creațiile sale vor continua să inspire generații întregi de cineaști și spectatori.