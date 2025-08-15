Doi soţi care s-au reîntors de 20 de ori în Benidorm, Spania, au dezvăluit ce i-a cucerit în celebra staţiune. “Venim chiar şi iarna sau în luna mai”

Mark şi Karen Gregory, ambii în vârstă de 50 de ani, spun că au cheltuit în jur de 30.000 de lire sterline în vacanţele lor repetate în Benidorm, Spania, în ultimii ani. Cei doi au descoperit staţiunea în 2018 şi de atunci au mai fost acolo de încă 24 de ori, devenind adevăraţi pasionaţi ai locului. Deşi înainte preferau insulele spaniole precum Mallorca sau Canarele, o ofertă de ultim moment i-a dus în Benidorm şi i-a cucerit definitiv.

Atracţia Benidormului: preţuri mici şi atmosferă prietenoasă

„Ne-am gândit să încercăm pentru o săptămână şi am fost atât de plăcut surprinşi, încât soţia mea a început să caute cazare pentru următoarea vizită imediat ce am ajuns acasă”, a povestit Mark, potrivit publicației Mirror.

Cei doi spun că nu sunt mari consumatori de alcool, dar se bucură de preţurile accesibile.

„Halbe la 80 de cenţi şi sticle de cava la 2 euro” sunt printre micile plăceri de vacanţă pe care le savurează. În plus, spun că au descoperit locuri preferate la care revin mereu: Western Saloon pentru o bere, Country Ribs sau Katmandu Curry House pentru cină, iar Hotel California Bar pentru cocktailuri.

Serile lor includ adesea spectacole cu trupe tribut, cum ar fi cel dedicat lui Meat Loaf, la barul Jokers. Le place să meargă de mai multe ori pe an, mai ales în afara sezonului estival, când totul este cu 30-40% mai ieftin şi mai liniştit.

Cazarea adaptată nevoilor

Mark şi Karen evită zonele aglomerate de grupuri de petrecăreţi, dar recunosc că, uneori, mai văd câte o scenă haioasă cu turişti întorcându-se la hotel în zori. În rest, preferă spectacolele live de muzică, show-urile de drag sau reprezentaţiile comice. Printre momentele lor preferate se numără un concert tribut Pink Floyd, unul dedicat lui Tom Jones şi show-urile comediantului Tony Scott.

Pentru a putea merge de atâtea ori, aleg cazări în apartamente cu regim self-catering, la preţ redus datorită fidelităţii lor ca turişti. În plus, această opţiune este mai potrivită pentru Karen, care este celiacă, iar magazinele din Benidorm oferă multe produse fără gluten.

Nicio altă destinaţie nu se compară

De când au descoperit Benidorm, soţii Gregory au mai încercat o singură destinaţie alternativă, Tenerife, dar nu i-a convins.

„Uneori crezi că poate te-ai săturat de Benidorm, dar compari cu alt loc şi tot Benidorm e mai bun”, spune Mark.

Ei spun că trăiesc modest pe parcursul anului pentru a putea cheltui cei aproximativ 6.000 de lire sterline pe vacanţele lor anuale. Faptul că se simt ca acasă acolo îi face să revină constant.

„Când mergi într-un loc nou, îţi ia câteva zile să te obişnuieşti. Aici, totul e familiar. Dacă nu ai fost niciodată şi îţi faci o părere doar din emisiuni TV sau articole, nu ştii cu adevărat cum e. Nouă ne place, şi asta e tot ce contează”, spun ei.

Locurile preferate ale familiei Gregory

Bar: Western Saloon

Restaurant: Country Ribs

Mâncare preferată: Curry de la Katmandu Curry House

Băuturi: Cocktailuri la Hotel California Bar

Distracţie: Show-ul tribut Meat Loaf

Soţii Gregory nu se gândesc să îşi schimbe destinaţia de vacanţă şi chiar au luat în calcul să se mute definitiv în Benidorm. Pentru ei, staţiunea nu este doar un loc de relaxare, ci un spaţiu plin de amintiri şi experienţe care îi fac să se simtă bine de fiecare dată.

„Este locul în care ştim că ne vom simţi bine, indiferent de sezon. Am fost iarna, am fost în mai, şi mereu găsim ceva nou de făcut”, au spus aceștia.

Astfel, Benidorm a devenit pentru Mark şi Karen nu doar o destinaţie de vacanţă, ci o a doua casă – un loc unde bucuria şi confortul merg mână în mână, iar dorinţa de a reveni nu dispare niciodată.