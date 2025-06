Doi români au ajuns în cel mai mic oraș din lume, aproape de România – are doar 30 de locuitori: „Nu ne-a venit să credem ce am găsit aici”

Cei doi români care administrează canalul de YouTube HaiHui în doi, Andreia și Ionuț, au bifat recent o destinație cu totul neobișnuită: cel mai mic oraș din lume, aflat la doar câteva sute de kilometri de granițele României. Într-un vlog intitulat „Am ajuns în cel mai MIC oraș din lume… și nu ne-a venit să credem ce am găsit aici”, publicat pe canalul lor, cei doi explorează orășelul Hum, aflat în inima regiunii Istria din Croația.

„În mod oficial, am ajuns în cel mai mic oraș din lume, Hum, situat în Croația. A fost omologat chiar de Cartea Recordurilor și numără în jur de 20-30 de locuitori. Are o suprafață de 100×30 metri pătrați și are statut de oraș datorită faptului că a avut primar, ziduri de apărare și o biserică tocmai din Evul Mediu”, povestește Andreia în filmarea lor, uimită de liniștea și frumusețea aparte a locului.