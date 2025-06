Doi români și-au vândut tot, iar apoi, timp de 7 ani, au vizitat întreaga lume. În final, au decis unde vor să rămână. „Chiar e paradisul pe Pământ”

După aproape șapte ani de aventuri în toate colțurile lumii, doi români celebri în mediul online s-au întors acasă, convinși că România are tot ce își pot dori. Cunoscuți ca ”HaiHui în doi”, Andreia și Ionuț Chiperi au decis să pună rădăcini într-un colț de rai din Bucovina – satul Sadova, județul Suceava.

După ce și-au vândut totul în România pentru a explora lumea, cei doi parteneri de viață și de drum au străbătut zeci de țări, au documentat experiențe culturale, au trăit în cele mai exotice locuri și au testat pe propria piele ce înseamnă cu adevărat libertatea.

Însă, la finalul acestei lungi călătorii, au realizat că adevărata lor casă e chiar în țara natală. Sadova i-a cucerit cu peisajele sale montane, liniștea din poiană și simplitatea autentică a locului.

Locul ales se află în mijlocul pădurii, departe de agitația urbană, oferindu-le acel echilibru între natură și izolare, pe care și-l doreau de ani buni.

Într-un videoclip publicat recent pe canalul lor de YouTube, Andreia și Ionuț le-au arătat urmăritorilor locul unde vor construi casa visurilor lor.

Din imaginile prezentate, reiese clar că este vorba de un colț de natură neatinsă, cu o priveliște spectaculoasă, unde fiecare răsărit pare desprins dintr-un tablou.

Viitoarea casă va fi construită cu respect față de mediu, pe un teren aflat într-o poiană liniștită, unde cei doi vor putea trăi în armonie cu pădurea, cerul senin și munții din depărtare.

”Încă nu-mi vine să cred că am făcut nebunia asta, că am găsit terenul și că, da… începem să demarăm proiectul, cuibul HaiHui. În sfârșit, după doi ani grei – aș vrea să zic grei de căutare – pentru că procesul ăsta poate deveni epuizant și chiar am vrut să renunțăm de foarte multe ori”, a precizat Andreea Chiperi.