Doi medici de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, reținuți pentru ucidere din culpă. Procurorii spun că nu au tratat corect un pacient cu arsuri grave și ar fi falsificat documente medicale

Doi medici de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni” din București au fost reținuți după moartea unui pacient cu arsuri grave. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi greșit în evaluarea și tratarea rănilor, iar ulterior, unul dintre ei ar fi încercat să ascundă erorile medicale prin falsificarea documentelor. Cazul a dus la percheziții în spital și la deschiderea unei anchete de amploare.

Cum a început ancheta și ce au descoperit procurorii

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, ancheta a fost declanșată după ce un pacient cu arsuri extinse a murit, în luna august, la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”.

”La data de 29.10.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, precum și față de o suspectă, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis instituția.

În perioada 26 – 31 august 2025, pacientul fusese transferat în Unitatea Funcțională de Arși – Anestezie și Terapie Intensivă. Femeia medic, în vârstă de 62 de ani, aflată de gardă, ”nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a pacientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală”, au precizat procurorii.

Ce rol a avut medicul curant în tragedie

Ulterior, pacientul a fost preluat de un medic curant, în vârstă de 56 de ani, care, potrivit anchetatorilor, ”nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale”.

”Omisiunile celor doi suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025”, se mai arată în comunicat.

Ce falsuri ar fi comis medicul acuzat

Procurorii susțin că medicul curant ”a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale”, pentru a crea ”o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite”.

Acesta ”a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile”.

Mai mult, același medic ”a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări”.

”La data de 29.10.2025, cei doi suspecți au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore. Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii Serviciului Omoruri”, se mai arată în comunicatul oficial.

În aceeași zi, anchetatorii au făcut percheziții la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, în legătură cu acest caz.