Doi giganți auto de lux își cheamă mașinile înapoi în service. Ce probleme au, riscurile pentru siguranța în trafic

Aston Martin și Mercedes au anunțat rechemări urgente pentru mai multe modele de mașini, din cauza unor probleme care pot afecta siguranța conducătorilor și pasagerilor.

Defecțiunile implică atât sistemele de direcție, cât și frânarea asistată, iar producătorii avertizează că toate mașinile implicate trebuie verificate și remediate.

Ce se întâmplă în cazul Mercedes

În cazul Mercedes, problema afectează 3.749 de mașini din anii de fabricație 2023-2026, printre care se numără modelele GLC, GLC Coupe și EQE, scrie CarScoops.

Diferențele de echipare nu fac excepție: de la versiunea de bază GLC 300 până la GLC 63 S E Coupe și EQE 53 4MATIC, toate mașinile pot fi expuse riscului.

Defecțiunea constă într-un șurub care nu a fost strâns conform specificațiilor, ceea ce poate duce, în timp, la slăbirea cuplajului sistemului de direcție și, implicit, la pierderea controlului asupra volanului.

Conform Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA), Mercedes a aflat de problemă la mijlocul lunii iulie, după ce un șofer a raportat zgomote suspecte provenind de la sistemul de direcție.

Investigația a arătat că sursa zgomotului era șurubul cuplajului de direcție, care nu fusese strâns corespunzător din cauza unei lacune în procesul de producție. Astfel, unii mașini ar fi putut fi omise accidental în timpul strângerii șurubului la fabricație.

Reparația este simplă: tehnicienii dealer-ului vor strânge corect conexiunea dintre cuplaj și caseta de direcție. Proprietarii afectați vor primi notificări începând cu 17 octombrie, iar Mercedes precizează că, până în prezent, s-a înregistrat un singur incident acoperit de garanție.

Nici Aston Martin nu pare ferită de probleme

În paralel, Aston Martin rechemă 178 de unități Vanquish din anul de fabricație 2025 din cauza unei probleme software care poate împiedica funcționarea corectă a pompei de vid, esențială pentru asistența frânelor.

Dacă pompa nu generează vid, frânarea asistată poate fi compromisă, crescând riscul unui accident. Ancheta a început în mai, după un incident raportat în Olanda, urmat de două situații similare, toate legate de codul de diagnostic P050FFF.

Pentru remediere, Aston Martin va instala o actualizare software care va elimina codul de diagnostic. Această intervenție nu poate fi realizată prin actualizare over-the-air; proprietarii trebuie să ducă mașinile la dealer, unde procesul poate dura până la trei ore, în funcție de necesitatea unor actualizări suplimentare.