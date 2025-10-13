Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 15:19
de Badea Violeta

Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi

CHESTII
Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi
3imagini
Cuplul proaspat casatorit. Sursa foto: Primaria Sectorului 2 Bucuresti/Facebook

O poveste de dragoste care topește inimile tuturor vine din Capitală, acolo unde doi seniori au demonstrat că iubirea nu are limite și nici termen de expirare. La 93 și 79 de ani, doi bucureșteni au spus ”da” în fața ofițerului de stare civilă din Sectorul 2, într-o ceremonie plină de emoție și tandrețe.

Cine sunt cei doi îndrăgostiți care au emoționat Capitala

Sâmbătă, pe data de 11 octombrie, la Starea Civilă a Primăriei Sectorului 2, sala a fost martora unui moment cu totul special. Domnul Giura Mihail, în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena Capră, de 79 de ani, au decis să-și unească destinele, dovedind că dragostea adevărată nu ține cont de timp, ci doar de suflet.

Într-o atmosferă caldă și plină de zâmbete, cei doi au semnat actele care le pecetluiesc povestea de iubire, în aplauzele rudelor și ale reprezentanților Primăriei.

Vezi și:
Obligație pentru românii din diaspora. Transcrierea actelor de stare civilă, o cerință legală

Imaginile surprinse în timpul ceremoniei arată bucuria sinceră de pe chipurile celor doi proaspăt căsătoriți — el elegant, într-un costum gri, ea rafinată și zâmbitoare, ținându-i mâna cu tandrețe.

Ce a transmis Primăria Sectorului 2 despre eveniment

Primăria Sectorului 2 a făcut public momentul emoționant printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, care a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii.

”Iubirea nu are vârstă 🤍

Astăzi, la Primăria Sectorului 2, a avut loc o cununie civilă cu totul specială: domnul Giura Mihail, în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena Capră, în vârstă de 79 de ani, au decis să își unească destinele într-un moment plin de emoție, dragoste și speranță.

Povestea lor ne amintește tuturor că iubirea adevărată nu ține cont de vârstă, ci doar de inimă. Le transmitem cele mai calde urări de sănătate, bucurii și ani frumoși împreună! Felicitări și casă de piatră! 🌸”

Postarea a fost însoțită de mai multe fotografii care surprind momentele-cheie ale ceremoniei — semnarea actelor, schimbul privirilor pline de emoție și bucuria celor doi miri care, deși în vârstă, par mai tineri ca niciodată prin iubirea lor. Vezi imaginile în galeria foto a acestui articol!

De ce povestea lor a devenit virală

Gestul celor doi seniori a emoționat întreaga țară. Într-o lume grăbită, în care poveștile de iubire se sting adesea prea repede, Mihail și Elena au oferit o lecție de viață despre răbdare, respect și speranță. Mesajele de felicitare au curs în mediul online, oamenii lăudând curajul și frumusețea gestului lor.

”Dumnezeu să-i aibă în pază și să le dea timp să se bucure de prezența unuia lângă celălalt. 🍀🍀🙏🙏🍾🍸🎁”, ”Doamnei nu îi dai 79 de ani, arată mult mai tânără. Să fie sănătoși!”, ”Casă de piatră” sau ”Dumnezeu sa ii binecuvânteze!” – sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Povestea celor doi bucureșteni ne amintește tuturor că iubirea adevărată nu se măsoară în ani, ci în momente trăite împreună. Iar la 93 și 79 de ani, domnul Giura Mihail și doamna Elena Capră au demonstrat că dragostea, atunci când e sinceră, rămâne mereu tânără.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Prețurile vacanțelor în Bulgaria vor exploda în 2026. Cât va costa un sejur la Nisipurile de Aur
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Codin Maticiuc construiește, de la zero, un spital de psihiatrie pediatrică. Tatăl său, prezent în ziua în care s-a pus piatra de temelie. Declarațiile lui Ion Maticiuc: „Acum șase ani a venit șocat acasă, de la Fundeni, și m-a amenințat: să nu te bagi”. EXCLUSIV
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Porecla pe care Donald Trump i-a dat-o lui Benjamin Netanyahu. Doar așa i s-a adresat în timpul discursului din Parlamentul israelian
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Incident în timpul discursului lui Donald Trump în Parlamentul Israelian. Un bărbat a fost scos cu forța din sală. Reacția președintelui SUA: „Ați fost eficienți”
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Restricţii de circulaţie pe autostrăzile A1 şi A2. Porţiunile afectate şi sfaturi pentru şoferi
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Funcția de la Spotify de care se pot bucura acum și românii. Așa nu mai „pierzi” niciun sunet
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Google Maps se dă pe inteligența artificială și colaborează cu Gemini: Cum va răspunde noul „Ask Maps” la întrebările tale
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Playtech Știri
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Playtech Știri
Cele 5 zodii care au noroc în dragoste în săptămâna 13-19 octombrie. Cupidon este cu ochii pe aceşti nativi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...