Doi bucureşteni de 93 şi 79 de ani care s-au căsătorit la starea civilă a Primăriei Sectorului 2 dovedesc că iubirea nu are vârstă. Imagini cu cei doi proaspăt căsătoriţi

O poveste de dragoste care topește inimile tuturor vine din Capitală, acolo unde doi seniori au demonstrat că iubirea nu are limite și nici termen de expirare. La 93 și 79 de ani, doi bucureșteni au spus ”da” în fața ofițerului de stare civilă din Sectorul 2, într-o ceremonie plină de emoție și tandrețe.

Cine sunt cei doi îndrăgostiți care au emoționat Capitala

Sâmbătă, pe data de 11 octombrie, la Starea Civilă a Primăriei Sectorului 2, sala a fost martora unui moment cu totul special. Domnul Giura Mihail, în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena Capră, de 79 de ani, au decis să-și unească destinele, dovedind că dragostea adevărată nu ține cont de timp, ci doar de suflet.

Într-o atmosferă caldă și plină de zâmbete, cei doi au semnat actele care le pecetluiesc povestea de iubire, în aplauzele rudelor și ale reprezentanților Primăriei.

Imaginile surprinse în timpul ceremoniei arată bucuria sinceră de pe chipurile celor doi proaspăt căsătoriți — el elegant, într-un costum gri, ea rafinată și zâmbitoare, ținându-i mâna cu tandrețe.

Ce a transmis Primăria Sectorului 2 despre eveniment

Primăria Sectorului 2 a făcut public momentul emoționant printr-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, care a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii.

”Iubirea nu are vârstă 🤍 Astăzi, la Primăria Sectorului 2, a avut loc o cununie civilă cu totul specială: domnul Giura Mihail, în vârstă de 93 de ani, și doamna Elena Capră, în vârstă de 79 de ani, au decis să își unească destinele într-un moment plin de emoție, dragoste și speranță. Povestea lor ne amintește tuturor că iubirea adevărată nu ține cont de vârstă, ci doar de inimă. Le transmitem cele mai calde urări de sănătate, bucurii și ani frumoși împreună! Felicitări și casă de piatră! 🌸”

Postarea a fost însoțită de mai multe fotografii care surprind momentele-cheie ale ceremoniei — semnarea actelor, schimbul privirilor pline de emoție și bucuria celor doi miri care, deși în vârstă, par mai tineri ca niciodată prin iubirea lor. Vezi imaginile în galeria foto a acestui articol!

De ce povestea lor a devenit virală

Gestul celor doi seniori a emoționat întreaga țară. Într-o lume grăbită, în care poveștile de iubire se sting adesea prea repede, Mihail și Elena au oferit o lecție de viață despre răbdare, respect și speranță. Mesajele de felicitare au curs în mediul online, oamenii lăudând curajul și frumusețea gestului lor.

”Dumnezeu să-i aibă în pază și să le dea timp să se bucure de prezența unuia lângă celălalt. 🍀🍀🙏🙏🍾🍸🎁”, ”Doamnei nu îi dai 79 de ani, arată mult mai tânără. Să fie sănătoși!”, ”Casă de piatră” sau ”Dumnezeu sa ii binecuvânteze!” – sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Povestea celor doi bucureșteni ne amintește tuturor că iubirea adevărată nu se măsoară în ani, ci în momente trăite împreună. Iar la 93 și 79 de ani, domnul Giura Mihail și doamna Elena Capră au demonstrat că dragostea, atunci când e sinceră, rămâne mereu tânără.