RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 12:23
de Badea Violeta

Doi bărbați arestați în cazul furtului de la Luvru. Un suspect, prins în timp ce încerca să plece din Franța

Doi bărbați arestați în cazul furtului de la Luvru. Un suspect, prins în timp ce încerca să plece din Franța
Doi barbati prinsi in urma jafului de la Luvru. Sursa foto: Profimedia

Ancheta privind furtul spectaculos de la Luvru avansează rapid. Doi suspecți au fost arestați, unul dintre ei pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle, în timp ce încerca să părăsească Franța. Descoperirile poliției ridică semne de întrebare asupra securității muzeului.

Cine sunt suspecții și cum au acționat

Cei doi bărbați arestați au aproximativ 30 de ani și sunt suspectați că fac parte dintr-un grup de patru persoane implicate în jaful din Galeria Apolo a Luvrului, anunță BFMTV.

Aceștia sunt cunoscuți atât poliției, cât și justiției, ceea ce sugerează o experiență anterioară în infracțiuni similare. Comandoul a pătruns în muzeu în plină zi și a sustras opt bijuterii ale Coroanei Franței, evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro.

În urma lor au rămas diverse obiecte, inclusiv o șapcă, o torță, o vestă galbenă și discuri de polizor, unele stropite cu benzină, indicând o intenție de distrugere sau intimidare.

Cum au fost prinși suspecții

Unul dintre bărbați a fost reținut pe Aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle în timp ce încerca să se îmbarce într-un avion spre Algeria. Cealaltă arestare a avut loc în același interval, sub coordonarea Poliției Frontierei și a Brigăzii de Represiune a Banditismului (BRB).

Identificarea rapidă a suspecților a fost posibilă datorită muncii intense a Poliției Tehnice și Științifice din Paris, care a analizat aproximativ 150 de probe colectate la locul jafului.

Descoperirile au permis legarea rapidă a suspecților de furt, demonstrând clar și fără echivoc importanța metodelor științifice moderne în anchete complexe.

Ce urmează în ancheta jafului de la Luvru

Autoritățile continuă să urmărească ceilalți doi membri ai grupului implicat în furt, pentru recuperarea bijuteriilor sustrase. Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea celui mai vizitat muzeu din lume și subliniază necesitatea unor măsuri suplimentare de protecție a patrimoniului cultural.

În paralel, analiza obiectelor lăsate la fața locului și a probelor trimise la laborator continuă, iar anchetatorii se concentrează pe reconstrucția detaliată a modului în care a fost planificat și executat jaful. Potrivit estimărilor, recuperarea întregului lot de bijuterii reprezintă o prioritate pentru autorități, iar capturarea celor doi suspecți reținuți constituie un pas crucial în ancheta complexă.

