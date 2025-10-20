Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”

Parisul, capitala eleganței și a artei, s-a trezit duminică dimineață în fața unuia dintre cele mai îndrăznețe jafuri din istoria recentă. În doar șapte minute, patru hoți deghizați în muncitori, purtând veste de șantier, au reușit să pătrundă în Muzeul Luvru, să fure nouă bijuterii din colecția regală a Franței și să dispară în plină zi, chiar sub privirile turiștilor.

Cum au acționat hoții

Jaful a avut loc în jurul orei 9:30, când muzeul era deja deschis și plin de vizitatori. Potrivit anchetatorilor, banda a parcat un camion cu nacelă pe malul Senei, chiar în fața clădirii, blocând temporar circulația. Cu o precizie demnă de un film polițist, hoții au folosit nacela camionului pentru a urca la balconul de la etajul întâi al Aripii Denon, unde se află celebra Galerie Apollo – sala în care sunt expuse diamantele Coroanei Franței.

Operațiunea a fost de o eficiență incredibilă: în mai puțin de șapte minute (alte surse spun chiar patru), indivizii au forțat accesul, au spart vitrinele blindate și au sustras nouă bijuterii de o valoare teoretic inestimabilă. Potrivit experților, obiectele nu pot fi revândute legal, însă, dacă ar fi dezasamblate, iar pietrele prețioase și aurul vândute separat, valoarea totală ar putea depăși câteva milioane de euro.

Singura greșeală a hoților s-a dovedit a fi decisivă. În timpul fugii, una dintre cele mai prețioase piese, coroana împărătesei Eugenia, soția lui Napoleon al III-lea, a fost scăpată și găsită avariată în apropierea muzeului. Coroana, o capodoperă din secolul al XIX-lea, era decorată cu 1.354 de diamante, 1.136 de roze și 56 de smaralde, montate în aur fin lucrat în formă de acvilă – una dintre ultimele două coroane regale franceze păstrate până astăzi.

Jaful a provocat un șoc național

Muzeul Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a fost închis pentru două zile – duminică și luni, 20 octombrie – pentru anchetă și verificări de securitate. Reprezentanții instituției au transmis că Galeria Apollo este un loc cu o încărcătură simbolică majoră, fiind spațiul unde Ludovic al XIV-lea a legat pentru prima dată puterea regală de imaginea zeului Soare, printr-un proiect artistic care a inspirat ulterior Galeria Oglinzilor de la Versailles.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, numit în funcție cu doar opt zile înainte, s-a deplasat la fața locului împreună cu ministra Culturii, Rachida Dati, recunoscând „vulnerabilitatea alarmantă a muzeelor franceze”. Opoziția de extremă dreapta a reacționat dur, acuzând o „umilință națională”. Jordan Bardella, liderul partidului Rassemblement National, a declarat că „furtul bijuteriilor Coroanei este o ofensă adusă istoriei și identității Franței”, iar Marine Le Pen a subliniat că „muzeele noastre nu sunt protejate cum ar trebui”.

Incidentul vine într-un context tensionat pentru Franța, aflată deja în criză politică și economică, dar și după o serie de jafuri similare. În septembrie, pepite de aur în valoare de 600.000 de euro au fost furate de la Muzeul de Istorie Naturală din Paris, iar Muzeul Porțelanului din Limoges a suferit pierderi estimate la 6,5 milioane de euro.