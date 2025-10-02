Documentarul „Monster” sezonul 3 evită cea mai mare controversă din trecutul producțiilor lui Ryan Murphy. De când poți vedea pe Netflix altă poveste înfiorătoare, după cele ale lui Jeffrey Dahmer și fraților Menendez

Netflix pregătește revenirea unuia dintre cele mai discutate seriale din ultimii ani: „Monster: The Ed Gein Story”. A treia parte a antologiei horror semnate de Ryan Murphy are șansa de a evita criticile dure care au însoțit primele două sezoane. Deși proiectul rămâne unul cu un potențial uriaș de controversă, alegerea subiectului și distanța temporală față de crimele prezentate ar putea schimba modul în care publicul și criticii vor reacționa. A treia parte a documentarului care ți-a făcut pielea de găină se lansează pe Netflix vineri, 3 octombrie.

Lecțiile învățate după succesul și scandalul generat de dahmer

Primul sezon al antologiei „Monster”, lansat în 2022, s-a concentrat asupra vieții și crimelor lui Jeffrey Dahmer, interpretat de Evan Peters. Serialul a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate titluri din istoria Netflix, dar succesul său a fost umbrit de un val puternic de critici. Mulți au acuzat producătorii că au exploatat trauma victimelor și au pus accentul mai degrabă pe viața criminalului decât pe cei care i-au căzut pradă. Situația a fost amplificată de reacțiile familiilor victimelor, care s-au declarat răvășite de reconstituirea mediatică a acelor evenimente.

Aceste nemulțumiri nu au ocolit nici sezonul al doilea, „The Lyle and Erik Menendez Story”. Deși nu a stârnit aceeași intensitate a reproșurilor, povestea fraților Menendez a rămas controversată prin modul în care a ridicat întrebări despre cine sunt adevărații „monștri”: copiii care și-au ucis părinții sau părinții înșiși. Serialul a reaprins interesul publicului pentru cazul Menendez, iar vizibilitatea crescută a avut consecințe directe, inclusiv în instanță, unde frații au încercat fără succes să obțină eliberarea condiționată.

În acest context tensionat, Netflix și Ryan Murphy au ales să meargă într-o altă direcție pentru sezonul 3. „Monster: The Ed Gein Story”, în care Charlie Hunnam interpretează rolul principal, se desfășoară în anii ’50, la peste șapte decenii distanță de prezent. Alegerea nu este întâmplătoare: distanța temporală reduce semnificativ riscul ca familiile victimelor să fie traumatizate din nou sau ca serialul să redeschidă răni încă nevindecate.

Ed Gein este una dintre cele mai infame figuri din istoria criminalității americane. Cazul său a inspirat numeroase filme și personaje iconice de groază, precum Norman Bates din „Psycho” sau Leatherface din „The Texas Chainsaw Massacre”. Totuși, fiind vorba despre evenimente mult mai îndepărtate, serialul poate explora impactul social și cultural al crimelor sale fără a încărca povestea cu drama personală a unor oameni care sunt încă în viață.

Cu toate acestea, nu se poate spune că „Monster” scapă complet de orice risc. Portretizarea unui criminal notoriu rămâne o provocare delicată, iar critica legată de „umanizarea” monștrilor reali persistă. Totuși, spre deosebire de Dahmer și Menendez, cazul Gein oferă un cadru mai clar: aici nu există dubii asupra faptului că el este singurul „monstru” al poveștii.

Direcția viitoare: Lizzie Borden și alte „monștri” ai trecutului

Netflix nu intenționează să se oprească aici. Deja a fost confirmat că sezonul 4 al antologiei va spune povestea lui Lizzie Borden, acuzată că și-a ucis părinții cu un topor în secolul al XIX-lea. Alegerea marchează o continuare a tendinței de a muta atenția către cazuri istorice, unde impactul emoțional asupra familiilor și victimelor contemporane este mult diminuat.

Această strategie pare să fie un răspuns direct la valul de critici primite în trecut. În loc să insiste pe cazuri recente, unde victimele și apropiații lor sunt încă prezenți, producătorii aleg să pună reflectorul pe crime mai vechi, cu o amprentă culturală puternică. În acest fel, serialul rămâne fidel ideii sale de a explora mintea și contextul marilor criminali din istoria Americii, dar fără să provoace aceleași reacții de respingere din partea publicului.

Totuși, chiar și cu această abordare, „Monster” nu va fi niciodată un serial lipsit de controverse. Tema în sine, care se concentrează pe „monștri” reali, este suficient de sensibilă pentru a genera discuții aprinse despre limitele divertismentului și etica transformării tragediei în spectacol. Dar dacă primele două sezoane au arătat că apropierea de prezent poate fi periculoasă, alegerea unor subiecte istorice precum Ed Gein sau Lizzie Borden ar putea oferi un echilibru mai acceptabil pentru public și critici.

„Monster: The Ed Gein Story” va fi lansat pe Netflix, cu Charlie Hunnam în rol principal, și promite să ducă franciza într-o nouă direcție, mai puțin vulnerabilă la controversele trecutului, dar la fel de intensă și captivantă pentru public.