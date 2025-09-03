Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
03 sept. 2025 | 12:23
de Ioana Bucur

Doar cei cu IQ mare pot descoperi 12 ratoni în 12 secunde. Este testul de perspicacitate al lunii septembrie

Doar cei cu IQ mare pot descoperi 12 ratoni în 12 secunde. Este testul de perspicacitate al lunii septembrie
În lumea provocărilor mentale, puține teste reușesc să pună la încercare atât de eficient abilitățile vizuale și cognitive ale unei persoane. Un astfel de test a captat deja atenția internauților din întreaga lume și i-a făcut pe mulți să-și pună la îndoială capacitatea de observație. Provocarea? Găsirea a 12 ratoni într-o imagine aparent simplă, dar extrem de complicată, în doar 12 secunde. Acesta este testul de perspicacitate al lunii septembrie, un exercițiu rapid de IQ care se presupune că poate dezvălui cine sunt cei cu adevărat ageri la minte. Răspunsul corect poate părea ușor pentru unii, dar pentru mulți alții, acest joc vizual ar putea fi o adevărată enigmă.

Găsești 12 ratoni în 12 secunde?

Ai ochii unui vânător? Atunci pune-ți la încercare vederea și găsește 12 ratoni în imaginea cu iluzie optică în doar 12 secunde!

Iluziile optice sunt imagini care îți pun mintea la încercare, provocându-ți percepția și abilitățile vizuale. Aceste iluzii oferă informații profunde despre cum procesează creierul nostru astfel de informații vizuale complexe.

Crezi că ai ochi de vultur? Găsește ‘00’, ‘04’ și ‘44’ în mai puțin de 9 secunde
Iluzie optică virală: Doar 5% dintre oameni reușesc să vadă toate numerele ascunse în acest puzzle

Iluziile optice stimulează și zonele creierului responsabile de memoria vizuală și inteligență. Acestea sunt instrumente simple care ajută la testarea capacității sistemului nostru vizual de a observa lucruri din jur.

Practicarea regulată a unor astfel de provocări poate îmbunătăți abilitățile cognitive, ajutând la prevenirea declinului cognitiv în rândul persoanelor vârstnice. Aceste provocări au, de asemenea, un efect calmant asupra minții, reducând nivelurile de stres și anxietate. Acest test vizual de IQ bazat pe iluzie optică îți va pune la încercare abilitățile de observație.

ratoni

În imaginea de mai sus, un raton este văzut stând lângă un copac, iar în copac apar diverse alte fețe de ratoni.

Vei reuși să găsești 12 ratoni în 12 secunde? Persoanele care rezolvă rapid puzzle-uri de iluzie optică au abilități excelente de observație. Se sugerează că practicarea regulată a acestor puzzle-uri poate ascuți abilitățile cognitive, prevenind astfel declinul cognitiv în vârsta înaintată.

După ce trec cele 12 secunde, îți poți verifica răspunsul cu ajutorul ultimei fotografii din galeria foto de mai sus.

Ce este Talveg, fenomenul meteo extrem care ajunge în România? Urmează zile cu vreme ciudată, anunţă ANM
Când este valabil testamentul de mână sau olograf? Condiţiile pentru a fi considerat legal
Filmele și serialele care au prezis surprinzător de bine viitorul. Profețiile SF care au devenit, între timp, realitate
Ford recheamă 500.000 de vehicule din cauza unei potențiale probleme la sistemul de frânare
Descoperire istorică: o posibilă „gaură neagră primordială” observată de telescopul James Webb
Prânz cu 3 euro și cafea la 30 de cenți. Țara de la Mediterană care atrage tot mai mulți turiști, destinația ideală de vacanță
Profesorii, îndemnați să enunțe doar titlul lecțiilor după începerea şcolii. Ce se întâmplă cu festivităţile de pe 8 septembrie?
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani
Roiul de drone ucrainiene ar putea schimba soarta războiului cu Rusia. Folosesc inteligență artificială și iau decizii singure
