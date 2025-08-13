Doar 2% dintre cei care încearcă reuşesc să rezolve această problemă de geometrie. Nu este grea deloc, însă trebuie să fii atent

Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 12:49
de Badea Violeta

Un simplu desen cu două triunghiuri a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce un profesor de matematică a afirmat că doar 2% dintre oameni reușesc să găsească soluția corectă. Testul nu necesită formule avansate, ci doar geometrie de bază și multă atenție la detalii. În ciuda simplității aparente, majoritatea participanților se împotmolesc la jumătatea rezolvării.

Mai puțin de 2% dintre cei care se confruntă cu această problemă de geometrie găsesc răspunsul corect

Utilizatorul de Facebook ”Professor_1o1math” a publicat problema însoțită de mesajul: ”Doar 2% dintre oameni pot rezolva asta. Ești un geniu?”.

În imagine, un triunghi mic se află în interiorul unui triunghi mai mare. Singurele date oferite sunt că un unghi are 20°, altul 80°, iar două dintre laturi sunt egale.

Scopul: aflarea dimensiunii unui unghi din triunghiul mic. Profesorul a precizat că soluția poate fi obținută doar cu geometrie elementară, fără teoreme complicate. Totuși, succesul depinde de modul în care observi relațiile dintre unghiuri și tipurile de triunghiuri implicate.

Primii pași spre soluție

Pentru început, unghiul B din triunghiul mare se calculează astfel: din 180° se scad unghiurile de 80° și 20°, rezultând 80°. Cum unghiul C este identic cu B, iar A are 20°, triunghiul este isoscel, cu două laturi egale.

Profesorul a sugerat apoi adăugarea unui triunghi echilateral deasupra celui original. Într-un triunghi echilateral, toate unghiurile sunt de 60°, iar toate laturile au aceeași lungime. Această adăugire creează un nou unghi de 40° (60° – 20°), care joacă un rol important în pașii următori.

Rezolvarea completă

Următorul calcul pornește de la diferența dintre unghiurile deja determinate: 80° – 60° = 20°. Se trasează o linie suplimentară între punctele C și E, formând un nou triunghi (A-C-E), tot isoscel.

În acest triunghi, două dintre unghiuri măsoară 60° și 40°. Pentru a afla al treilea unghi, se scad aceste valori din 180° și rezultatul se împarte la doi: (180° – 100°) ÷ 2 = 40°. Prin acest procedeu, se obțin două triunghiuri congruente, iar dimensiunea unghiului căutat poate fi dedusă fără dificultate.

Profesorul a subliniat că problema este un exemplu perfect despre cum logica și atenția pot înlocui formulele complicate, dar și că răbdarea este cheia succesului.

Doar 2% dintre cei care incearca reusesc sa rezolve aceasta problema de geometrie

Solutia testului. Sursa foto: Facebook

