11 aug. 2025 | 22:11
de Andrei Simion

Doar 15 minute de mers alert pe zi îți pot prelungi viața, arată un nou studiu
Doar 15 minute care îți schimbă viața: mersul rapid, secretul unei longevități surprinzătoare. (Foto: David Madison/Stone RF/Getty Images)

Mersul pe jos este considerat una dintre cele mai simple și accesibile forme de mișcare, dar un nou studiu demonstrează că viteza cu care mergem poate face o diferență semnificativă în longevitate. Cercetarea arată că doar un sfert de oră de mers alert pe zi poate aduce beneficii comparabile cu recomandările standard de activitate fizică, ajutând la reducerea riscului de boli grave și deces prematur, noteaza CNN Health.

De ce mersul rapid este mai eficient decât cel lent

Potrivit dr. Wei Zheng, autorul principal al studiului și director al Vanderbilt Epidemiology Center din Nashville, mersul rapid are efecte vizibil mai mari asupra sănătății decât mersul lent, chiar și atunci când acesta din urmă este practicat timp de mai multe ore pe zi. Analiza, publicată în American Journal of Preventive Medicine, a inclus aproape 85.000 de participanți monitorizați pe o perioadă de 16 ani.

Rezultatele sunt surprinzătoare: cei care au mers alert cel puțin 15 minute pe zi au înregistrat o reducere cu aproape 20% a riscului de moarte prematură, comparativ cu doar 4% în cazul celor care au mers încet peste trei ore zilnic. Specialiștii explică faptul că mersul rapid solicită mai intens sistemul cardiovascular, îmbunătățind circulația, rezistența musculară și capacitatea pulmonară.

Beneficiile asupra corpului și creierului

Mersul zilnic, mai ales într-un ritm alert, ajută la menținerea unei greutăți sănătoase, reglează nivelul zahărului din sânge și reduce riscul de afecțiuni precum diabetul de tip 2, bolile de inimă sau anumite tipuri de cancer. În plus, studiile arată că exercițiile fizice regulate, inclusiv mersul rapid, contribuie la îmbunătățirea funcției cognitive și la reducerea riscului de demență sau Alzheimer.

Dr. Andrew Freeman, specialist în prevenția bolilor cardiovasculare la National Jewish Health din Denver, subliniază că exercițiile fizice regulate au un efect puternic asupra tensiunii arteriale — unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru problemele cardiace. De asemenea, mersul alert stimulează eliberarea endorfinelor, reducând stresul și îmbunătățind calitatea somnului.

Cum să obții cele mai bune rezultate din mersul rapid

Experții recomandă ca mersul alert să fie suficient de intens pentru a permite vorbitul, dar nu cântatul, semn că ritmul cardiac este ridicat. O postură corectă — spatele drept, umerii relaxați și balansul coordonat al brațelor — ajută nu doar la eficiența mersului, ci și la prevenirea durerilor de spate sau gât.

Pentru cei care nu au timp de antrenamente lungi, includerea a 15 minute de mers rapid în rutina zilnică, fie dimineața înainte de muncă, fie în pauze scurte, poate fi o strategie simplă și eficientă. Combinarea acestui obicei cu respirația conștientă — inspir pe nas, expir pe gură — poate amplifica beneficiile asupra sistemului cardiovascular și ajuta la reglarea tensiunii arteriale.

