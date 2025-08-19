Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
19 aug. 2025 | 15:51
de Badea Violeta

Distanța clădirilor față de drumuri publice, în 2025. Totul depinde de şosea

Legislație
Distanța clădirilor față de drumuri publice, în 2025. Totul depinde de şosea
Limita de distanta a cladirilor fata de drumurile publice, in 2025. Sursa foto: m.anuntul.ro

Regulile de amplasare a construcțiilor în raport cu drumurile publice rămân, în 2025, un element esențial pentru planificarea urbană și siguranța rutieră. Distanțele obligatorii diferă în funcție de tipul de drum și sunt stabilite pentru a asigura atât siguranța circulației, cât și dezvoltarea coerentă a localităților.

Drumurile naționale – reguli stricte pentru siguranță

În cazul drumurilor naționale, legislația prevede o distanță minimă între clădiri și axul drumului de 7 metri, care poate ajunge până la 15 metri, în funcție de categoria și importanța șoselei.

Această regulă are rolul de a menține siguranța traficului, de a permite lucrări de modernizare și lărgire a drumurilor, dar și de a evita situațiile în care locuințele sau spațiile comerciale ar fi prea aproape de carosabil.

Vezi și:
Vopsea creată cu ajutorul inteligenței artificiale: cum pot fi clădirile răcorite natural, chiar și în miezul zilei

Totodată, această retragere oferă un cadru mai clar pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități și pentru realizarea zonelor verzi de protecție.

Drumurile județene și comunale – retrageri moderate

În cazul drumurilor județene și comunale, distanța impusă este mai redusă, variind între 4 și 7 metri de la axul drumului. Acest lucru reflectă nivelul mai scăzut de trafic comparativ cu drumurile naționale și dimensiunile reduse ale arterelor.

Chiar și așa, păstrarea acestei retrageri este importantă, pentru că permite atât siguranța circulației rutiere și pietonale, cât și posibilitatea extinderii infrastructurii în viitor.

În mediul rural, aceste prevederi sunt esențiale pentru păstrarea aliniamentului stradal și pentru evitarea aglomerărilor de construcții prea apropiate de carosabil.

Străzile și drumurile locale – decizie la nivelul autorităților

În privința drumurilor locale și a străzilor din interiorul localităților, regulile nu sunt uniforme la nivel național. Distanța clădirilor față de drumuri este stabilită prin Planurile Urbanistice Generale (PUG) sau prin Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) adoptate de autoritățile locale.

Acest lucru oferă primăriilor și consiliilor locale flexibilitatea de a decide în funcție de specificul zonei, densitatea populației și necesitățile de dezvoltare.

Astfel, în zonele centrale ale orașelor, clădirile pot fi apropiate de trotuar, în timp ce la periferii sau în cartiere noi, se pot impune retrageri mai mari pentru a permite crearea de parcări sau spații verzi. Respectarea acestor distanțe este o condiție obligatorie pentru obținerea autorizațiilor de construire.

În plus, aceste reguli contribuie la crearea unui cadru urbanistic coerent, la prevenirea accidentelor și la protejarea proprietarilor de eventualele exproprieri necesare pentru modernizarea drumurilor.

În 2025, distanța clădirilor față de drumuri publice rămâne, așadar, un aspect esențial al dezvoltării urbane și rurale, iar aplicarea corectă a acestor norme garantează o infrastructură sigură și adaptată viitorului.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?
Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?
Somația de plată, în 2025. Cât timp ai ca să-ți plătești datoriile, după ce o primești, pentru a evita executarea silită
Somația de plată, în 2025. Cât timp ai ca să-ți plătești datoriile, după ce o primești, pentru a evita executarea silită
Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt
Inteligența artificială ar putea decide cine primește un loc de muncă și cine nu, într-o țară preferată de români. Cum ne triază AI-ul, de fapt
Răsturnare de situaţie în cazul gravului accident de pe A1. Tinerii loviţi mortal de TIR s-ar fi aruncat îmbrăţişaţi pe şosea. Update
Răsturnare de situaţie în cazul gravului accident de pe A1. Tinerii loviţi mortal de TIR s-ar fi aruncat îmbrăţişaţi pe şosea. Update
Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, aşa cum se vehiculase. Statul român a decis să îi ofere altceva în schimb: „Este prea mare”
Traian Băsescu nu va primi o vilă de protocol, aşa cum se vehiculase. Statul român a decis să îi ofere altceva în schimb: „Este prea mare”
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
Andra și Cătălin Măruță, terorizaţi de un bărbat. Cei doi au cerut chiar şi ordin de protecţie, ce spune prezentatorul despre situaţie
NASA renunță oficial la cercetările despre schimbările climatice și se concentrează doar pe explorarea spațială
NASA renunță oficial la cercetările despre schimbările climatice și se concentrează doar pe explorarea spațială
Germania ar putea interzice ad blockerele, avertizează Mozilla: Implicațiile asupra libertății utilizatorilor
Germania ar putea interzice ad blockerele, avertizează Mozilla: Implicațiile asupra libertății utilizatorilor
Revista presei
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Theo Rose, declaraţie de dragoste pentru un fan care voia să urce pe scenă. „Eşti frumos, să te faci fotomodel”. Cum a reacţionat publicul
Playtech Știri
Andreea Bălan a mers la Mănăstirea Prislop pentru a se ruga, însă ţinuta a devenit subiect de critică. Imaginile care au creat controverse: “Cum te-au primit aşa?”
Playtech Știri
Trei zodii pentru care viaţa devine mai uşoară după jumătatea lunii august. Trec prin schimbări benefice
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou