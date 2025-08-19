Distanța clădirilor față de drumuri publice, în 2025. Totul depinde de şosea

Regulile de amplasare a construcțiilor în raport cu drumurile publice rămân, în 2025, un element esențial pentru planificarea urbană și siguranța rutieră. Distanțele obligatorii diferă în funcție de tipul de drum și sunt stabilite pentru a asigura atât siguranța circulației, cât și dezvoltarea coerentă a localităților.

Drumurile naționale – reguli stricte pentru siguranță

În cazul drumurilor naționale, legislația prevede o distanță minimă între clădiri și axul drumului de 7 metri, care poate ajunge până la 15 metri, în funcție de categoria și importanța șoselei.

Această regulă are rolul de a menține siguranța traficului, de a permite lucrări de modernizare și lărgire a drumurilor, dar și de a evita situațiile în care locuințele sau spațiile comerciale ar fi prea aproape de carosabil.

Totodată, această retragere oferă un cadru mai clar pentru dezvoltarea infrastructurii de utilități și pentru realizarea zonelor verzi de protecție.

Drumurile județene și comunale – retrageri moderate

În cazul drumurilor județene și comunale, distanța impusă este mai redusă, variind între 4 și 7 metri de la axul drumului. Acest lucru reflectă nivelul mai scăzut de trafic comparativ cu drumurile naționale și dimensiunile reduse ale arterelor.

Chiar și așa, păstrarea acestei retrageri este importantă, pentru că permite atât siguranța circulației rutiere și pietonale, cât și posibilitatea extinderii infrastructurii în viitor.

În mediul rural, aceste prevederi sunt esențiale pentru păstrarea aliniamentului stradal și pentru evitarea aglomerărilor de construcții prea apropiate de carosabil.

Străzile și drumurile locale – decizie la nivelul autorităților

În privința drumurilor locale și a străzilor din interiorul localităților, regulile nu sunt uniforme la nivel național. Distanța clădirilor față de drumuri este stabilită prin Planurile Urbanistice Generale (PUG) sau prin Planurile Urbanistice Zonale (PUZ) adoptate de autoritățile locale.

Acest lucru oferă primăriilor și consiliilor locale flexibilitatea de a decide în funcție de specificul zonei, densitatea populației și necesitățile de dezvoltare.

Astfel, în zonele centrale ale orașelor, clădirile pot fi apropiate de trotuar, în timp ce la periferii sau în cartiere noi, se pot impune retrageri mai mari pentru a permite crearea de parcări sau spații verzi. Respectarea acestor distanțe este o condiție obligatorie pentru obținerea autorizațiilor de construire.

În plus, aceste reguli contribuie la crearea unui cadru urbanistic coerent, la prevenirea accidentelor și la protejarea proprietarilor de eventualele exproprieri necesare pentru modernizarea drumurilor.

În 2025, distanța clădirilor față de drumuri publice rămâne, așadar, un aspect esențial al dezvoltării urbane și rurale, iar aplicarea corectă a acestor norme garantează o infrastructură sigură și adaptată viitorului.