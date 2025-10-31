Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună

Facturile tot mai mari la energie electrică nu vin întotdeauna doar din cauza creșterii tarifelor sau a electrocasnicelor mari, precum mașina de spălat sau frigiderul. Uneori, vinovatul se ascunde acolo unde te aștepți mai puțin, într-un dispozitiv aparent inofensiv, care consumă curent chiar și atunci când nu funcționează propriu-zis.

Aparatul care consumă mai mult curent decât ai crede

Este vorba despre routerul Wi-Fi, acel aparat micuț care ne ține conectați la internet 24 de ore din 24. Deși pare un consumator minor, în realitate, atunci când este lăsat permanent în priză, el poate adăuga zeci de kilowați la factura lunară. Un router obișnuit consumă între 8 și 15 wați pe oră, în funcție de model, iar dacă este pornit non-stop, ajunge la aproximativ 10 kWh pe lună.

Poate părea puțin, dar adunat cu alte dispozitive care rămân conectate continuu, costul se ridică. Într-o gospodărie modernă, unde fiecare membru al familie are laptop, televizor, încărcător de telefon, boxă inteligentă și alte gadgeturi, „consumul fantomă” poate adăuga peste 200 de lei pe lună la factura totală.

Specialiștii în eficiență energetică atrag atenția asupra fenomenului numit consum pasiv: energia pe care o folosesc dispozitivele conectate la priză, chiar și atunci când sunt aparent oprite. Routerul, spre exemplu, funcționează neîntrerupt pentru a menține conexiunea la rețea, dar și pentru actualizări automate sau transmiterea de date în fundal.

Aparatele care consumă curent în stand-by

Deși routerul este unul dintre cele mai comune exemple, nu este singurul consumator „fantomă” de energie din locuință. Iată care sunt celelalte aparate care pot crește semnificativ factura de electricitate, chiar și atunci când nu le folosim:

Televizorul modern (Smart TV). Un televizor lăsat în stand-by consumă între 3 și 10 wați pe oră. Dacă este conectat la internet, pentru actualizări automate, poate ajunge și la 15 wați. La final de lună, acest lucru poate însemna un cost de aproximativ 20–30 de lei pentru un singur aparat.

Laptopul și încărcătorul. Chiar și atunci când nu este conectat la laptop, un încărcător lăsat în priză continuă să consume energie. Estimativ, 1–2 wați pe oră, ceea ce, în timp, poate duce la câțiva kilowați irosiți lunar.

Consola de jocuri și boxele TV. Aceste dispozitive rămân adesea pornite în fundal, pentru actualizări sau conectivitate constantă. Unele modele de console pot consuma până la 25 de wați în stand-by, mai mult decât un bec LED aprins.

Cuptorul cu microunde și aparatele cu afișaj digital. Chiar dacă nu sunt folosite, display-urile luminoase și senzorii de stand-by consumă constant curent. Într-un an, energia risipită de astfel de aparate poate ajunge la peste 20 kWh, echivalentul a zeci de lei aruncați pe fereastră.

Mașina de spălat și uscătorul cu afișaj electronic. Unele modele nu se opresc complet nici după terminarea ciclului de spălare, rămânând cu afișajul pornit. Consumul lor poate părea nesemnificativ, dar adunat la nivelul unei luni, contribuie consistent la factura totală.

Pentru a reduce costurile, specialiștii recomandă folosirea prizelor cu întrerupător sau a prelungitoarelor inteligente, care opresc complet alimentarea aparatelor atunci când nu sunt folosite.