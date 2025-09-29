Ultima ora
ȘTIRI EXTERNE
Disponibilizări masive la Lufthansa: compania aeriană renunță la 4.000 de salariați
Lufthansa concediază 4.000 de angajați până în 2030

Industria aviatică europeană traversează o perioadă plină de incertitudini, iar companiile mari sunt nevoite să ia măsuri drastice pentru a-și menține stabilitatea financiară. Una dintre cele mai importante companii aeriene din lume, Lufthansa, a confirmat un plan amplu de restructurare ce va afecta mii de angajați, în încercarea de a reduce costurile și de a răspunde presiunilor pieței.

Concedieri în masă pentru reducerea cheltuielilor

Luni, 29 septembrie, Lufthansa a anunțat disponibilizarea a 4.000 de angajați. Conform companiei, măsura vizează în special posturile administrative, și nu pozițiile operaționale esențiale pentru activitatea de zbor. Decizia se va aplica gradual, până în 2030, afectând în principal personalul din Germania.

Oficialii grupului au subliniat că restructurarea urmărește reducerea personalului administrativ cu 20% în următorii ani. Două surse apropiate situației, citate de Reuters, au confirmat că aceste concedieri se vor resimți în toate companiile din cadrul grupului Lufthansa, nu doar în compania principală.

Probleme financiare și avertismente privind profitul

Gigantul aerian, care include și Eurowings, Austrian Airlines, Swiss și Brussels Airlines, se confruntă cu o scădere semnificativă a veniturilor. În 2024, Lufthansa a emis două avertismente privind profitul, semnalând dificultăți cauzate de costurile ridicate și de lipsa de personal.

Prin aceste măsuri, compania încearcă să transmită investitorilor un mesaj clar: reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței sunt priorități. Reprezentanții grupului au promis un program ambițios de redresare, menit să restabilească echilibrul financiar și să pregătească Lufthansa pentru provocările viitoare.

Posibilitatea unei greve a piloților

Decizia de a reduce numărul de angajați vine într-un context tensionat. Potrivit informațiilor din presă, o grevă a piloților Lufthansa rămâne o posibilitate reală, ceea ce ar putea complica suplimentar situația grupului aerian. Astfel, compania trebuie să gestioneze atât nemulțumirile interne, cât și presiunile pieței internaționale.

Un gigant al aviației europene

Lufthansa, înființată în 1953 și cu sediul la Köln, Germania, este cea mai mare companie aeriană germană și una dintre cele mai importante din Europa. Baza principală de operațiuni se află la Aeroportul Frankfurt, iar rețeaua sa de zbor acoperă aproximativ 222 de destinații din 77 de țări de pe patru continente.

În prezent, grupul Lufthansa are peste 40.000 de angajați, însă cifra va scădea considerabil odată cu implementarea programului de concedieri. În România, compania operează curse regulate, inclusiv ruta București–Frankfurt, cu aproximativ 18 zboruri săptămânale.

