Dispariție dureroasă: Compozitorul care a fascinat generații cu muzica din „Dosarele X”, a murit. Mark Snow a strâns 15 nominalizări la Emmy

Cunoscut pentru muzica emblematică a serialului „The X-Files”, Mark Snow a murit vineri la locuința sa din Connecticut.

Cariera sa s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii, timp în care a compus pentru unele dintre cele mai importante producții de televiziune.

Mark Snow, născut Martin Fulterman în Brooklyn în 1946, a fost unul dintre cei mai prolifici și influenți compozitori din industria TV americană.

Cine a fost, de fapt, Mark Snow

De-a lungul carierei, a semnat coloanele sonore pentru numeroase seriale de succes, printre care „Dosarele X”, „Ghost Whisperer”, „Blue Bloods” și „Smallville”, dar și pentru filme de televiziune și miniserii.

A studiat la renumita școală Juilliard din New York, unde s-a specializat în pian, oboi și percuție, și a împărțit camera cu viitorul compozitor de film Michael Kamen.

Cei doi au format împreună New York Rock & Roll Ensemble, trupă care a combinat elemente de muzică clasică cu rock și a fost rapid semnată de Atlantic Records.

După ce s-a mutat la Los Angeles în anii ’70, Snow a început să compună pentru televiziune, primele sale lucrări fiind pentru serialul „The Rookies”, unde a folosit pentru prima dată pseudonimul Mark Snow.

În cele din urmă, a devenit un colaborator frecvent al producătorului Aaron Spelling și a scris muzica pentru numeroase seriale populare, inclusiv „Hart to Hart”, „T.J. Hooker” și „Falcon Crest”.

Succes internațional cu o temă minimalistă devenită hit

Mark Snow a atins recunoașterea globală datorită temei muzicale din „The X-Files”, serial creat de Chris Carter. Compusă în 1993 cu ajutorul sintetizatoarelor din studioul său personal, melodia cu tonuri misterioase și un fluierat inconfundabil a devenit o piesă iconică a anilor ’90.

Surprinzător pentru o compoziție fără versuri sau instrumentație tradițională, aceasta a urcat în topurile muzicale din mai multe țări europene, inclusiv Marea Britanie și Franța.

Snow a fost nominalizat de 15 ori la Premiile Emmy, șase dintre aceste nominalizări fiind pentru contribuția sa la „Dosarele X”.

Alte producții pentru care a fost recunoscut includ „Children of the Dust”, „Helter Skelter” și „Something About Amelia”.

A primit de asemenea Premiul Golden Note din partea ASCAP și un premiu pentru întreaga carieră oferit de Academia Americană de Televiziune.

Un pionier al muzicii electronice în televiziune

Deși și-a început cariera scriind pentru orchestră completă, Snow a fost printre primii compozitori de televiziune care au trecut la compoziția electronică.

A creat întreaga muzică pentru „The X-Files” folosind doar echipamente electronice, într-o perioadă în care acest tip de abordare era încă rar întâlnit în industria TV.

Printre alte colaborări notabile se numără și cele cu regizorul Alain Resnais, pentru care a semnat coloana sonoră a ultimelor patru filme, inclusiv „Private Fears in Public Places”, care i-a adus o nominalizare la premiile César.

Mark Snow o lasă în urmă pe soția sa, Glynnis, dar și trei fiice și mai mulți nepoți.