Disney+ în iulie: de la rechini legendari la vampiri și gangsteri sângeroși

Vara aduce noutăți spectaculoase pe Disney+, iar luna iulie se anunță una dintre cele mai bogate în lansări ale anului. Serviciul de streaming pregătește conținut variat, de la comedii familiale cu Tim Allen, până la drame istorice, documentare aniversare și mult așteptatele producții cu vampiri și transformeri. Fie că vrei să petreci nopțile de vară alături de seriale noi sau să retrăiești nostalgia unor filme iconice, platforma are ceva pentru fiecare gust.

Vampiri și aventuri epice

Una dintre cele mai așteptate premiere ale lunii este serialul „Schimbare de viteză” (Shifting Gears), disponibil integral din 9 iulie. Tim Allen revine în forță într-un sitcom clasic, dar cu temă auto, în rolul lui Matt, un mecanic văduv care se trezește cu fiica înstrăinată și nepoții mutați în casa lui. Comedia pornește de la restaurarea mașinilor clasice, dar devine rapid o restaurare emoțională a relațiilor de familie – perfect pentru serile liniștite în care ai chef de un serial cald și relaxant.

Tot pe 11 iulie, ai parte de o nouă doză de divertisment fantastic în „ZOMBIES 4: Zorii vampirilor” (Zombies 4: Dawn of the Vampires), un film original care mută acțiunea într-o tabără de vară unde vampirii de zi și cei de noapte se înfruntă sub ochii consilierilor Zed și Addison. Dacă ai urmărit primele trei filme din franciză, aventura continuă cu și mai mult umor, suspans și un mesaj important despre toleranță și unificare.

Pe 23 iulie, Disney+ lansează „Washington Black”, un serial original de aventură inspirat din romanul omonim. George „Wash” Black pornește într-o călătorie impresionantă în jurul lumii cu o mașinărie zburătoare bizară, trecând prin peisaje diverse și fugind de un vânător de recompense. Serialul promite o combinație de dramă istorică, fantezie și emoție pură – genul de producție care te prinde de la primul episod.

Gangsteri, rechini și documentare istorice

Tot în 23 iulie, revine „Nașul din Harlem” (Godfather of Harlem) cu sezonul 4, continuând lupta pentru putere a lui Bumpy Johnson (interpretat de Forest Whitaker). Într-un Harlem tensionat, Bumpy se confruntă acum cu sosirea gangsterului Frank Lucas și cu ecourile asasinării lui Malcolm X. Serialul păstrează atmosfera dură și realistă și explorează implicațiile sociale și politice ale epocii, fiind o alegere excelentă dacă îți plac dramele criminale inteligente și încărcate de istorie.

Pentru fanii filmelor clasice, „Fălci aniversar: 50 de ani” (Jaws @ 50: The Definitive Inside Story) – lansat pe 11 iulie – este un documentar de referință produs de National Geographic. Celebrând o jumătate de secol de la apariția blockbusterului care a schimbat pentru totdeauna industria filmului, documentarul vine cu imagini rare de arhivă, interviuri exclusive și detalii inedite despre haosul de pe platourile de filmare. Este o incursiune captivantă atât în culisele cinematografiei, cât și în cultura pop globală.

Printre documentarele relevante se numără și „Despre rechini cu Bertie Gregory”, disponibil din 6 iulie, precum și „Uraganul Katrina: o cursă împotriva timpului”, programat tot în iulie. Ambele producții îți oferă o doză de realitate, într-o abordare științifică și emoționantă în același timp.

Transformeri, școală și… mame cu umor

Transformă-ți casa într-un cinema SF pe 16 iulie, când sosesc toate filmele „Transformers”, inclusiv Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction, The Last Knight și Bumblebee. Este o ocazie perfectă să revezi luptele epice dintre Autoboți și Decepticoni sau să-i prezinți universul lui Optimus Prime noii generații.

Pe partea de comedie, „Școala Abbott” revine cu noi episoade din sezonul 4 începând cu 2 iulie. Serialul satirizează sistemul de educație publică din Philadelphia, dar o face cu umor și empatie. Profesorii din Abbott sunt neobosiți, chiar dacă nu sunt sprijiniți, și reușesc să fie inspiraționali tocmai prin imperfecțiunile lor.

Nu rata nici specialul „Zarna Garg: Mama are mereu dreptate” (Practical People Win), un one-woman show plin de glume despre viață, copii, cultură și stereotipuri. Disponibil din 18 iulie, este ideal pentru o seară relaxantă cu râsete sănătoase.

Iulie pe Disney+ e ca o cutie cu surprize: găsești comedii cu sens, drame dure, documentare captivante și aventuri pentru toate vârstele. Dacă ești deja abonat, pregătește-ți lista de vizionare. Dacă nu ești, poate a venit momentul să-i dai o șansă platformei. Cu o vară atât de bogată în conținut, plictiseala nu are nicio șansă.