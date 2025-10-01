Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?

Compania acuză încălcarea drepturilor de autor și riscuri pentru minori în utilizarea personajelor Disney de către platforma AI.

Disney a transmis o scrisoare oficială de tip cease and desist către Character.AI, prin care cere oprirea imediată a utilizării personajelor sale în chatboți

Potrivit informațiilor publicate de Axios, scrisoarea face referire la francize de mare succes precum filmele Pixar, universul Star Wars și Marvel Cinematic Universe, care ar fi fost folosite fără autorizare pe platformă.

Reprezentanții companiei susțin că această practică nu doar că încalcă drepturile de autor, dar afectează și imaginea brandului. Disney spune că modul în care unii chatboți interacționează cu utilizatorii, în special cu cei minori, poate fi dăunător și contrar valorilor pe care le promovează.

Probleme de siguranță și reputație. Disney își protejează temeinic moștenirea

În scrisoarea oficială, Disney a afirmat că „anumiți chatboți care folosesc în mod ilegal personajele noastre sunt exploatatoare din punct de vedere sexual și periculoase pentru copii, aducând prejudicii grave reputației și încrederii publicului”.

Acuzațiile vin într-un context delicat pentru Character.AI, care a mai fost criticată anterior pentru lipsa unor măsuri suficiente de protecție a minorilor.

Platforma a fost implicată în două cazuri tragice, unde adolescenți care au discutat cu chatboți despre gânduri suicidare și-au pierdut ulterior viața.

Incidentele au atras atenția Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) și a mai multor procurori generali din SUA, care au pus sub semnul întrebării responsabilitatea companiei în ceea ce privește siguranța utilizatorilor vulnerabili.

Pentru Disney, folosirea personajelor sale în astfel de contexte reprezintă nu doar o încălcare a proprietății intelectuale, ci și un risc major pentru imaginea de brand dedicată publicului familial.

Care a fost răspunsul Character.AI

Character.AI a reacționat rapid la solicitarea Disney, confirmând că a eliminat personajele vizate. Un purtător de cuvânt al platformei a declarat: „Este dreptul titularilor de proprietate intelectuală să stabilească modul în care pot fi folosite creațiile lor. Noi răspundem prompt acestor cereri și conținutul raportat a fost înlăturat”.

Aceasta nu este prima confruntare a Disney cu lumea AI. În iunie 2025, compania a dat în judecată Midjourney, împreună cu Universal Studios, invocând încălcarea drepturilor de autor.

Astfel, scrisoarea adresată Character.AI marchează o nouă etapă în strategia agresivă a studioului de a-și proteja francizele în fața inovațiilor tehnologice care folosesc inteligența artificială pentru a recrea sau exploata personaje celebre.