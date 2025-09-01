Disney anunță Hexed, noul film animat cu magie și aventuri pentru adolescenți. Când îl vezi, de fapt

Disney a dezvăluit săptămâna aceasta la evenimentul D23, desfășurat în Florida, detalii despre viitoarele sale proiecte de animație, printre care se numără și Hexed, programat să fie lansat în noiembrie 2026.

Filmul va fi regizat de Jason Hand (Moana 2) și Josie Trinidad (Zootopia), iar povestea urmărește un adolescent stângaci și mama sa organizată, care descoperă că trăsăturile neobișnuite ale băiatului ar putea fi de fapt puteri magice, capabile să le răstoarne viața și să le deschidă o lume secretă a magiei.

Hexed, noua animație Disney pregătită pentru 2026

Deși logline-ul sună familiar, amintind de filme precum Onward sau Turning Red , Disney promite că Hexed va avea elemente originale și surprinzătoare care să diferențieze povestea în contextul actual al animației pentru tineri.

Studio-ul a prezentat și primele imagini care sugerează un univers vibrant, plin de magie și aventuri, iar fanii sunt invitați să rețină numele Hexed pentru anul viitor, scrie AV Club.

Contextul prezentării D23 și alte proiecte Disney

Pe lângă Hexed, la D23 au fost prezentate clipuri din continuarea Toy Story 5, unde jucăriile își dau seama că trebuie să capteze atenția copiilor într-o lume dominată de iPad-uri.

De asemenea, Disney a oferit mai multe imagini din Zootopia 2, programat să apară în noiembrie 2025, și din Hoppers, un proiect care urmărește aventurile unei studente pasionate de natură, Mabel, care încearcă să salveze o poiană amenințată de construirea unui drum.

În Hoppers, Mabel folosește o tehnologie care îi permite să „sară” în corpul unui castor robotic, generând situații neașteptate și pline de umor.

Evenimentul D23, moderat de Yvette Nicole Brown, a reunit numeroși fani și a oferit o privire asupra modului în care Disney își continuă tradiția de a combina animația de calitate cu teme moderne și tehnologii inovatoare.

Hexed se alătură acestei tradiții, promițând să fie mai mult decât un film animat clasic despre magie, oferind adolescenților o experiență plină de umor, aventură și personaje memorabile.

Așteptările legate de Hexed

Disney nu a oferit încă detalii despre distribuția vocilor sau despre stilul vizual final al animației, dar publicul poate anticipa o combinație între umor, elemente fantastice și lecții de viață adaptate pentru tineri.

Studio-ul mizează pe faptul că magia și aventura din Hexed vor captiva atât fanii tineri, cât și spectatorii mai maturi, menținând standardele ridicate ale animației Disney.