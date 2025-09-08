Disney+ aduce noutăți pentru toată familia în luna septembrie: Povești animate pentru copii, producții Marvel pentru cei mari

Luna septembrie marchează pentru mulți începutul școlii și sfârșitul vacanței de vară, dar asta nu înseamnă că distracția se termină. Pe Disney+, platforma de streaming care reunește producții Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, te așteaptă o mulțime de filme și seriale noi, potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Începând cu titluri de animație iubite și până la producții Marvel pline de acțiune, grila lunii septembrie este concepută să aducă un plus de energie și divertisment întregii familii.

Aventuri animate pentru copii și adolescenți

Cea mai mare atracție de început de toamnă este, fără îndoială, filmul Lilo & Stitch, care a cucerit box office-ul internațional și care poate fi urmărit deja pe Disney+ din 3 septembrie. Povestea plină de umor și emoție a lui Stitch continuă să fie un succes pentru toate generațiile, iar acum o poți revedea oricând acasă.

Tot în zona animațiilor de familie, serialul Phineas și Ferb revine cu un sezon nou. Din 22 august sunt disponibile deja 9 episoade proaspete, alături de toate sezoanele anterioare și de filmele speciale. Astfel, chiar dacă vacanța s-a încheiat, pentru Phineas și Ferb distracția abia începe.

Fanii Lego primesc și ei conținut dedicat. Noul episod special LEGO Disney Prințese: Planul Răufăcătorilor este deja pe platformă, iar pe 19 septembrie debutează serialul în patru părți LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei – Bucăți din trecut. În același timp, cei mici se pot bucura de Păienjenelul Marvel și prietenii săi uimitori, care are acum toate sezoanele disponibile, inclusiv șase episoade noi din cel mai recent sezon.

Relansarea Clubului lui Mickey Mouse+ completează oferta pentru cei mici. Pe lângă cele șapte episoade noi, poți urmări și cele cinci sezoane ale seriei originale, dar și episoade speciale precum Mickey și Piloții de Curse sau Minnie Buticul lui Minnie.

Disney+ aduce și o serie de titluri atractive pentru adolescenți și adulți. Printre acestea se numără Thunderbolts de la Marvel Studios, un film cu o echipă nouă de eroi care acționează după propriile reguli. Este o alternativă spectaculoasă la poveștile clasice cu Avengers și promite multă adrenalină.

Tot în zona Marvel, serialul animat Ochii Wakandei este disponibil din 1 august, în patru părți. Dacă nu ai apucat încă să-l vezi, septembrie este momentul potrivit să descoperi poveștile eroice ale războinicilor Wakandei.

Un alt titlu cu rezonanță este Futurama. Serialul animat legendar s-a întors anul trecut după o pauză lungă, iar acum primești sezonul 13 integral, cu toate episoadele disponibile simultan din 16 septembrie. Este o veste excelentă pentru fanii comediei SF, care au așteptat ani întregi revenirea seriei.

În plus, filmul Zombie 4: Ascensiunea vampirilor, lansat în iulie, continuă saga cu Zed și Addison, care se confruntă cu o vacanță printre vampiri și zombii. Este o producție care combină muzica, dansul și umorul cu teme fantastice, ideală pentru adolescenți și pentru serile de weekend.

Clasicul „Familia Simpson” și magia Disney+

Pentru serile relaxante de după școală, Disney+ propune un titlu care nu are nevoie de prezentare: Familia Simpson. Toate cele 36 de sezoane sunt disponibile pe platformă, ceea ce înseamnă sute de episoade pline de ironie și situații comice, multe dintre ele legate chiar de viața școlară din Springfield.

Oferta variată din septembrie confirmă încă o dată faptul că Disney+ este un serviciu complet, care aduce sub același acoperiș animații, filme de acțiune, seriale clasice și producții originale. Platforma continuă să îmbine nostalgia cu noutatea, astfel încât să existe mereu ceva de urmărit, indiferent de vârstă sau preferințe.

Cu producții precum Lilo & Stitch, Phineas și Ferb, Thunderbolts, Futurama sau Familia Simpson, luna septembrie se transformă într-o perioadă în care întoarcerea la școală devine mai ușor de suportat. Disney+ reușește să aducă o combinație echilibrată de distracție pentru copii și conținut atractiv pentru adulți, făcând din fiecare seară un moment de relaxare pentru întreaga familie.