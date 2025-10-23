Directorul Termocentralei Constanța, găsit mort în locuința sa. Avea doar 43 de ani. Poliția a deschis o anchetă

Directorul Termocentralei Constanța, un bărbat în vârstă de 43 de ani, a fost găsit fără viață în propria locuință. Descoperirea a fost făcută chiar de soția acestuia, care a alertat autoritățile printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Poliția a deschis un dosar penal

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Constanța (IPJ), apelul a fost primit în jurul orei 15:30, iar la fața locului s-au deplasat de urgență echipaje de poliție și criminaliști din cadrul Secției 3.

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit spânzurat în locuinţa sa din municipiul Constanţa. Trupul neînsufleţit nu prezenta urme vizibile de violenţă”, au transmis oficialii IPJ.

Corpul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde urmează să fie efectuată autopsia medico-legală pentru stabilirea exactă a cauzei decesului.

Oamenii legii au demarat imediat o anchetă pentru a clarifica circumstanțele morții. În cauză a fost întocmit un dosar penal, urmând ca polițiștii, sub coordonarea procurorilor, să stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau dacă există alte elemente suspecte.

„În acest moment, nu există indicii care să sugereze implicarea altor persoane. Ancheta este în desfășurare, iar toate ipotezele sunt analizate cu atenție”, au precizat surse din rândul anchetatorilor.

Ar fi suferit de depresie

Conform unor informații neoficiale, bărbatul ar fi trecut, în ultimele luni, printr-o perioadă dificilă, confruntându-se cu episoade de depresie. Se pare că acesta urma un tratament medical, însă apropiații spun că părea să se fi simțit mai bine în ultima vreme. Moartea lui a venit, așadar, ca un șoc pentru familie și colegi. Vestea tragică s-a răspândit rapid în rândul angajaților și colaboratorilor instituției, care au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

Polițiștii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Rezultatele autopsiei vor clarifica motivul exact al morții, însă toate indiciile de până acum conduc spre o sinucidere.